Volvió la "Viuda Negra": a un año de su condena, la acusan de estafar a un hombre de Rawson y sacarle $1.500.000

La mujer que alguna vez fue apodada “Viuda Negra” por el engaño y robo a un anciano de Rivadavia el año pasado volvió a la escena pública. Este último jueves cayó nuevamente presa frente a Tribunales. Ahora la acusan de engatusar a un hombre mayor de Rawson que no sabe leer ni escribir y embaucarlo con un préstamo por 1.500.000 pesos.

Seducido y asaltado Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

Ella es Carina Fernanda Godoy , la también apodada “La Chilena” o “Lorena”, como se hacía llamar últimamente. La mujer de 48 años ya es una vieja conocida: en abril de 2025 fue detenida por un hecho ocurrido entre el 14 y 15 de marzo de ese año en Rivadavia, denunciado por un jubilado de 79 años con quien había entablado cierta confianza. Todo comenzó como un típico caso de “viuda negra”. Según relató el hombre, compartieron una bebida alcohólica y, al poco tiempo, perdió el conocimiento. Cuando despertó, encontró la casa revuelta y advirtió el faltante de dinero y objetos de valor. En su primera versión, aseguró que la mujer lo había drogado para robarle cerca de $5.000.000 entre efectivo y joyas.

image Carina Fernanda Godoy en la audiencia de este viernes.

Pero con el avance de la investigación, esa historia no se pudo sostener. Los fiscales no lograron probar ni el supuesto suministro de drogas ni el millonario robo denunciado. Lo único que se acreditó fue el hurto de dos relojes, que fueron recuperados tras la detención de Godoy en Chimbas. También se determinó que el hombre estaba dormido cuando ocurrió el hecho y que los objetos fueron devueltos. Con ese escenario, la causa se resolvió en un juicio abreviado y la jueza Flavia Allende la condenó a 5 meses de prisión condicional por hurto simple, lo que le permitió evitar la cárcel.

El último caso

Cuando todos creían que Godoy había desaparecido, su nombre volvió a sonar el 10 de abril último. Un bicicletero de 64 años, de apellido Díaz, la denunció por presunta estafa. El hombre contó que el 3 de ese mes caminaba por una calle de Rawson cuando se le cruzó una mujer que lo saludó afectuosamente. “¿No te acordás de mí?”, le dijo la mujer, que se presentó como “Lorena”. También le expresó que lo conocía de cuando ella “trabajaba en una obra social a la que él concurría” y que “siempre le gustó”, según la fiscalía.

image La ayudante fiscal Milena Berbari y el fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Díaz relató en su denuncia que contestó que no la recordaba y “Lorena” lo invitó a su casa, pero él le respondió que no podía. Se cree que la mujer hacía insinuaciones para generarle expectativas amorosas. Ambos intercambiaron sus números de celular y volvieron a verse el 5 de abril en un café de Pocito. En ese encuentro, ella le contó que tenía problemas, que le habían bloqueado su cuenta bancaria y que no podía retirar dinero. Por esa razón, necesitaba un favor: le propuso transferirle dinero a su cuenta para que él luego lo retirara y se lo entregara.

Díaz contó que “Lorena” se movía en un Citroën C3 rojo. El 6 de abril se vieron de nuevo. La mujer lo pasó a buscar en ese coche por la intersección de calles España y General Paz y lo acompañó al Banco Nación. Allí le habría pedido su DNI y, mediante engaños, solicitó un préstamo de 1.500.000 pesos a nombre de Díaz. El hombre afirmó que desconocía esa operación y que “Lorena” le dijo que habían ido al banco a transferirle el dinero del que le había hablado.

image En esta última causa penal interviene la jueza de garantías Gloria Chicón.

Más tarde, ambos se trasladaron a la sucursal bancaria de Rawson, extrajeron el dinero por caja y “Lorena” se quedó con los $1.500.000. Luego llevó a Díaz a su casa, incluso entró con él por un rato y después se marchó, según las versiones. Lo que el hombre no sabía era que ese dinero provenía de un préstamo a su nombre y que había sido engañado por la mujer. El bicicletero no sabe leer ni escribir.

Al menos eso fue lo que denunciaron la hermana y la sobrina de Díaz, quienes realizaron la presentación después de descubrir la deuda en la cuenta bancaria del hombre. Todo surgió porque sospecharon de esa mujer que lo había visitado y le pidió ese extraño favor.

En Tribunales

La denuncia fue radicada en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, donde el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari iniciaron la investigación. Las grabaciones de cámaras de seguridad, el registro de la chapa patente del Citroën y la descripción de la mujer permitieron identificar a la sospechosa. Así establecieron que se trataba de Carina Fernanda Godoy, la “Viuda Negra” de Concepción, quien ya tenía una condena por un hecho similar.

La mujer fue detenida el jueves último en el Café La Ley, frente a Tribunales. Este viernes fue llevada ante la jueza de garantías Gloria Chicón. Allí, la fiscalía expuso la denuncia y las pruebas contra Godoy y solicitó su prisión preventiva por el plazo de cinco meses, en función de sus antecedentes.

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Los abogados Franco Vázquez y Adolfo Holeywell negaron los cargos contra Godoy. Ella, por su parte, lloró y aseguró que no hubo engaño. Sostuvo que conocía desde hacía tres meses a Díaz y que le pidió el préstamo como un favor para tratar a su hijo enfermo, pero negó la estafa. Además, afirmó que retiraron 1.000.000 de pesos y que se lo repartieron en partes iguales porque iban a pagarlo juntos. Según dijo, la primera cuota vencería el mes próximo.

La jueza Chicón no hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso la libertad de Carina Fernanda Godoy, aunque le impuso reglas de conducta y la prohibición de acercamiento a los denunciantes. La fiscalía adelantó que continuará investigando el patrimonio de la mujer y que busca determinar si otros hombres mayores también fueron víctimas de la llamada “Viuda Negra”.