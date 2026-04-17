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Trabajo policial

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía

Los delincuentes fueron aprehendidos por la Motorizada N°2 y el Comando Sur en el interior del Barrio La Estación. Le secuestraron un revólver y ahora deberán rendir cuentas en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo rawson (1)

Dos jóvenes terminaron tras las rejas luego de protagonizar una serie de asaltos en cadena en Rawson. Los delincuentes, lejos de conformarse con un primer botín, continuaron su marcha atacando incluso a una miembro de la policía, hasta que fueron cercados en un peligroso operativo de seguridad.

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Todo se inició alrededor de las 22:05 del jueves, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas de prevención fueron entrevistados por un ciudadano en calle Félix Aguilar, antes de Rivadavia. El hombre denunció que dos sujetos habían ingresado a su domicilio para sustraerle una motocicleta Appia 150cc, aportando grabaciones de cámaras de seguridad que permitieron identificar a los autores.

Pocos minutos después, la frecuencia policial se saturó de alertas. Primero, se informó que en calle Paula Albarracín de Sarmiento y San Francisco, los sospechosos habían abandonado la moto robada para continuar su huida. Casi en simultáneo, en calle Lemos antes de Superiora, los mismos individuos interceptaron a una mujer con intenciones de robo. La víctima resultó ser una agente de policía, a quien intentaron asaltar utilizando un arma de fuego.

Con las características físicas confirmadas por los videos y el testimonio de la efectiva policial, personal del Comando Sur y la Motorizada N°2 desplegaron un operativo en las inmediaciones del Barrio La Estación.

La tensión escaló rápidamente cuando los efectivos divisaron a los malvivientes en la Manzana 22. Uno de ellos fue reducido por personal del Comando Sur, mientras que el segundo intentó refugiarse en el interior de una vivienda. Allí, la Motorizada N°2 logró su aprehensión y el secuestro del arma utilizada: un revólver de utilería que usaban para amedrentar a sus víctimas.

Debido a la hostilidad de los vecinos del barrio, quienes comenzaron a arrojar piedras y elementos contundentes contra los uniformados y los patrulleros para evitar las detenciones, la policía debió trasladar de urgencia el operativo a la base de la Motorizada N°2.

Los detenidos fueron identificados como Mauricio Matías Reyes (25) e Iván Ernesto Balmaceda Mamani (23), ambos residentes del mismo Barrio La Estación.

Bajo la supervisión del ayudante fiscal José Quiroga se dio inicio al procedimiento de Flagrancia. Los jóvenes enfrentan una pesada carátula judicial que incluye: hurto simple, robo arrebato y robo agravado con amenazas en concurso real.

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