Un fuerte sismo se registró en San Juan durante la madrugada de este viernes

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.

Un importante sismo sacudió a San Juan durante la madrugada de este viernes, generando preocupación entre los habitantes de la provincia y zonas cercanas que lo percibieron. El movimiento telúrico se produjo a las 3:19 y fue percibido en gran parte de la región de Cuyo e incluso en sectores de Chile.

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De acuerdo con los primeros reportes, el epicentro se ubicó al oeste de la Ciudad de San Juan. Si bien en un primer momento el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) no brindó detalles oficiales sobre la magnitud e intensidad del fenómeno, distintos organismos internacionales y aplicaciones especializadas permitieron conocer datos precisos.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que numerosos usuarios reportaron haber recibido alertas sísmicas en sus teléfonos celulares segundos antes del movimiento.

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Según la aplicación Detector, el sismo alcanzó una magnitud de 4.8 y tuvo una profundidad de 96 kilómetros. En tanto, el Centro Sismológico Internacional (CSEM-EMSC) informó que la magnitud fue de 4.9, con epicentro a 61 kilómetros al oeste de la capital sanjuanina y a 28 kilómetros de Calingasta, y una profundidad estimada de 111 kilómetros.

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Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas, aunque el evento volvió a poner en alerta a una provincia caracterizada por su alta actividad sísmica.