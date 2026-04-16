Las elecciones en la CGT de San Juan, entre el reordenamiento y el avance de otras prioridades

Las regionales de la CGT deberían haber elegido nuevas autoridades en marzo pasado, pero la situación nacional le puso paños fríos al proceso electoral. Mientras tanto, en San Juan están reorganizándose.

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El mandato de Eduardo Cabello en la Regional San Juan de la Confederación General del Trabajo (CGT) venció el pasado 1 de abril. Si bien administrativamente esto no significa nada, puesto que desde Nación se encargan de renovar los mandatos de cada uno de los delegados de las provincias, internamente se preparan para unas elecciones que todavía no tienen fecha.

Según indicaron algunos miembros, la prioridad está puesta en la situación nacional, sobre todo en la continuidad de la cautelar que suspende la Ley de Reforma Laboral. Si bien a nivel nacional ya hubo renovación, con Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, el proceso electivo aún no se lleva adelante en las regionales.

Según plantearon desde la CGT San Juan, esta situación se da porque la confederación está concentrada en otras cuestiones clave, como el parate de la ley de reforma laboral, actualmente frenada por una cautelar. En el mientras tanto, en la provincia ya comenzaron a reunirse para prepararse ante un eventual llamado a elecciones.

En este contexto, si bien Cabello dijo que tiene intenciones de apuntar a la renovación, todo indica que podría armarse una lista de unidad. Es decir, que no habría internas. “Habría un corrimiento de lugares”, indicaron.

Lo cierto es que la CGT se reuniría este próximo lunes para poner sobre la mesa las intenciones de cada uno de los gremios que la conforman y, de esa manera, avanzar en el armado de la lista.

Una marcha hacia la Plaza 25

Tal como la convocatoria nacional, el próximo 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, la CGT marchará desde su sede hasta la Plaza 25, en el centro de San Juan. La idea es convocar a una misa en las escalinatas de la Catedral.