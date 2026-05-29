Sonriente, cholulo y pegadito a la gente: el príncipe qatarí se despidió de San Juan

Después de varios días a pura adrenalina, hubo una figura que se robó gran parte de las miradas durante la premiación del Desafío Ruta 40 en San Juan: Nasser Al-Attiyah . El príncipe qatarí, uno de los nombres más pesados del rally raid mundial, dejó por un rato el traje de estrella internacional para convertirse en el piloto más cercano a la gente .

Su presencia en la alfombra montada sobre calle Ignacio de la Roza no pasó desapercibida. Apenas apareció, comenzaron los gritos desde detrás de las vallas. “¡Nasser, Nasser!” , se escuchó entre chicos, familias enteras y fanáticos fierreros que aguardaban con celulares en mano una foto o una firma del ídolo.

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Pero lo que parecía un saludo rápido terminó siendo un gesto que sorprendió a todos. Lejos de limitarse al protocolo, Al-Attiyah bajó del escenario y caminó hacia el público. Sin apuros y siempre con una sonrisa, se tomó el tiempo de ir fanático por fanático, posó para selfies, firmó autógrafos y repartió saludos a quienes esperaban desde hacía horas un recuerdo del multicampeón.

Carismático, distendido y hasta un poco cholulo con la gente, el piloto se mostró cercano. Con un español escaso y mezclando algunas palabras en inglés, logró igual conectar con los sanjuaninos, que respondieron con aplausos, ovaciones y hasta pedidos de fotos de último momento.

El video: