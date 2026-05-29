"Es el sueño de mi vida": las lágrimas de una fanática sanjuanina al conocer a Nasser

Entre banderas, celulares en alto y cientos de fanáticos apostados detrás de las vallas, hubo una historia que sobresalió durante la premiación del Desafío Ruta 40 en pleno corazón sanjuanino. La protagonista fue María Cristina Vera , una apasionada fierrera que llegó junto a su marido y su hijo hasta calle Ignacio de la Roza para ver de cerca a los mejores pilotos del mundo, sin imaginar que terminaría cumpliendo un sueño que llevaba años persiguiendo.

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Con lágrimas en los ojos y todavía movilizada por lo vivido, la sanjuanina contó que el encuentro con Nasser Al-Attiyah fue uno de los momentos más felices de su vida. "Era el sueño de mi vida, lo he seguido en todos los Dakar" , relató emocionada, mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar frente a sus ojos.

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Fanática declarada del príncipe qatarí, María Cristina destacó no solo el talento del piloto dentro de la competencia, sino también su calidad humana fuera de ella. Según contó, lo admira profundamente por su profesionalismo y por la humildad con la que se maneja pese a ser una de las máximas figuras del rally mundial.

Y cuando finalmente lo tuvo frente a frente, no dudó en abrirle el corazón. "Le dije que lo admiraba como profesional, como piloto, y que era el sueño de mi vida conocerte personalmente", recordó con la voz quebrada

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