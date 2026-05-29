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Mercado de pases

La monstruosa oferta del PSG al Atlético por Julián Álvarez y el tremendo salario que le ofrece al jugador

El delantero argentino es una de las prioridades para reforzar la ofensiva del conjunto parisino de cara a la próxima temporada

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Cimbronazo en el mundo del fútbol. El club francés Paris Saint-Germain (PSG) presentó una oferta de 120 millones de euros y la inclusión de dos futbolistas al Atlético de Madrid por el pase de Julián Álvarez, según reveló el periodista Iñaki Villalón en el programa El Chiringuito. El intento de transferencia se produjo antes de la final de la Copa del Rey que el conjunto madrileño disputó ante la Real Sociedad.

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De acuerdo con la información difundida por el programa español, la directiva del Atlético de Madrid rechazó de manera inmediata la propuesta del PSG. El periodista afirmó afirmó: “El Atlético de Madrid le dice al PSG que no, que de momento no negocia por Julián, que la prioridad es que Julián se quede en el Atlético de Madrid”. Desde la institución española consideran a Álvarez una pieza clave para el esquema deportivo y buscan retenerlo para la próxima temporada, aunque parece una tarea compleja, ya que además del interés del conjunto galo aparecen en la carrera por contratar al delantero de la selección argentina clubes como Barcelona y Arsenal.

Villalón amplió detalles sobre el contexto de la negociación y aclaró que Julián Álvarez no manifestó personalmente su deseo de salir del club. “Julián no habló ni con el club ni con el entrenador en ningún momento de que se quiera ir del Atlético. Sí lo ha dicho a través de su representante. Julián no habló con el Cholo, pero durante la temporada sí le ha dicho que hay clubes que han contactado con él”, señaló.

En el marco de las conversaciones, la dirigencia del Colchonero realizó una propuesta de renovación salarial a Álvarez con el objetivo de igualar las condiciones de los futbolistas mejor remunerados del plantel. “El Atlético le hizo una oferta para que cobre 10 millones netos por temporada”, detalló. Luego añadió que la respuesta del entorno de Álvarez fue negativa. El agente del delantero respondió que la intención del jugador es buscar una salida del club madrileño.

Por su parte, la oferta del PSG incluyó un salario que se equipara al de Ousmane Dembélé, una de las figuras mejor pagadas de la institución parisina. “El PSG le ofrece lo mismo que cobra Dembélé. Dembélé está en torno a los 22 millones netos por temporada. Y me dicen que con los bonus llega hasta los 25 millones”, especificó.

En cuanto a la situación contractual actual, Julián Álvarez percibe alrededor de 8 millones de euros netos por temporada en el Atlético de Madrid, una cifra inferior a la que recibe Jan Oblak, el futbolista mejor pago del plantel. La diferencia salarial entre lo que ofrece el club madrileño y la propuesta del PSG podría ser un punto central en el futuro del delantero argentino.

Al interés del PSG por Julián Álvarez se sumó en las últimas horas una avanzada del Barcelona, que activó contactos formales para quedarse con el delantero argentino. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el club catalán inició reuniones con los representantes del jugador y se prepara para presentar una primera oferta oficial al Atlético de Madrid.

De acuerdo a Mundo Deportivo, la propuesta que elevará el Barcelona rondaría los 90 millones de euros más bonus y no incluiría el traspaso de jugadores en la operación. La dirigencia azulgrana considera a Álvarez un objetivo prioritario y aceleró las gestiones en una reunión clave en la que participó Deco, director deportivo del club, además del agente del futbolista, Fernando Hidalgo. Durante ese encuentro, que se extendió por más de cuatro horas, se avanzó en los términos de la negociación, aunque desde el entorno del jugador reconocen que la postura del Atlético y la competencia de otros grandes europeos complican la resolución.

El medio catalán Sport subrayó que la preferencia personal de Julián Álvarez por vestir la camiseta del Barcelona podría inclinar la balanza a favor del club catalán, aunque el principal obstáculo sigue siendo el elevado monto exigido por el Atlético de Madrid y la fuerte competencia de equipos como PSG y Arsenal. La intención del Barcelona es cerrar la operación antes del inicio del próximo Mundial, para asegurar la llegada del delantero argentino y evitar que otro candidato se adelante en la puja.

La Araña, que tiene su cabeza puesta en lo que será el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras ser convocado por Lionel Scaloni, viene de ser una de las principales figuras del equipo del Cholo Simeone, siendo clave para llegar a la final de la Copa del Rey y las semis de la Champions League al aportar 20 goles -la mitad fueron en el máximo certamen europeo- y nueve asistencias en 49 presentaciones.

FUENTE: Infobae

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