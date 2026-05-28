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Sin el 'Huevo' Acuña ni Mastantuono: una a una, las sorpresas de la lista de Scaloni

A menos de dos semanas del debut en el Mundial 2026, Lionel Scaloni confirmó a los 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina. La ausencia de Marcos Acuña sorprendió, mientras que Facundo Medina, Valentín Barco y José Manuel López terminaron metiéndose entre los elegidos. El uno a uno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Scaloni

sSe terminó la espera y Lionel Scaloni ya definió a los 26 jugadores que buscarán defender la corona mundial conseguida en Qatar 2022. La lista de la Selección Argentina para la Copa del Mundo 2026 dejó varias certezas, pero también decisiones que rápidamente generaron debate entre los hinchas. Entre ausencias inesperadas y nombres que terminaron ganándose un lugar sobre el cierre, el DT campeón del mundo apostó por equilibrio, actualidad y variantes dentro del plantel.

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Una de las bajas que más ruido hizo fue la de Marcos Acuña. El lateral de River, integrante del plantel campeón en Qatar, figuraba entre los nombres con chances de viajar, pero su estado físico terminó siendo determinante. El “Huevo” arrastró molestias musculares en el tramo final de la temporada y llegó con lo justo a los últimos compromisos, situación que encendió las alarmas en el cuerpo técnico, que finalmente optó por no incluirlo entre los convocados.

Otro que se quedó con las ganas fue Emiliano Buendía. El mediocampista venía empujando fuerte para meterse en la nómina y había levantado considerablemente su candidatura tras una destacada actuación en la final de la Europa League, donde aportó un gol y una asistencia en la consagración de Aston Villa. Sin embargo, el rendimiento no alcanzó y quedó al margen de la lista definitiva.

Entre las caras nuevas aparece Facundo Medina, una de las apuestas defensivas de Scaloni. El futbolista de Olympique de Marsella terminó inclinando la balanza a su favor gracias a su polifuncionalidad, una virtud que el entrenador considera clave en torneos cortos: puede desempeñarse como marcador central o lateral izquierdo y eso terminó pesando en la decisión final.

También logró meterse Valentín Barco, otra de las apuestas pensando en la renovación. El ex Boca convenció por su presente en Europa y por la capacidad de ocupar distintos sectores del campo, tanto en defensa como en el mediocampo. Su crecimiento en Racing de Estrasburgo, sumado a su próximo salto al Chelsea, terminó dándole un respaldo importante en la consideración del DT.

En ataque, la gran novedad es José Manuel López. El delantero de Palmeiras se quedó con un lugar como alternativa ofensiva detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Con pocas apariciones en la Mayor, pero respuestas positivas cada vez que le tocó entrar, el atacante de 25 años tendrá ahora la gran oportunidad de vivir su primera experiencia en un Mundial con la camiseta albiceleste.

Arqueros:

  • Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)

Arqueros

-DEFENSORES:

Defensores:

  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Gonzalo Montiel (River)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Cristian Romero (Tottenham)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
image

  • Facundo Medina (Olympique de Marsella)
  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
defensores (1)

Mediocampistas:

  • Leandro Paredes (Boca)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
mediocampistas (1)

  • Enzo Fernández (Chelsea)
enzo-fernandez-1jpg

Delanteros:

  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nico González (Atlético de Madrid)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Nico Paz (Como)
delanteros

  • José Manuel López (Palmeiras)
  • Lautaro Martínez (Inter)
delanteros (1)

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