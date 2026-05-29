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Esta es la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Entre el viernes 29 y domingo 31 de mayo 2026, las competencias deportivas varían entre rally, vóley, ciclismo de montaña, newcom e hipismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Durante el fin de semana del viernes 29 al domingo 31 de mayo 2026, en San Juan habrá una variada oferta de eventos deportivos recreativos y/o competitivos. Todos estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

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A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Stage 3 - World Rally Raid Championship 2026

Desafío Ruta 40

La última etapa de la competencia se disputará este viernes 29 en San Juan. La ceremonia de premiación será a las 17 en Plaza 25 de Mayo, Capital, abierta a todo público.

Información de última etapa.

Historia de Desafío Ruta 40.

Vóley

Copa Italia – Ausonia 2026

La tercera edición de la competencia femenina y masculina se disputará desde el viernes 29 al domingo 31, con la participación de 13 clubes de 5 provincias distintas.

Más información en el siguiente enlace.

Ciclismo de montaña

Clásica Nikizanga 2026

La tercera fecha del actual campeonato sanjuanino se disputará este domingo 31, con inicio y llegada en Parador Difunta Correa, Vallecito. Se espera por la participación de más de un centenar de participantes, desde niños a máster.

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