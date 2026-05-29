Esta es la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Durante el fin de semana del viernes 29 al domingo 31 de mayo 2026, en San Juan habrá una variada oferta de eventos deportivos recreativos y/o competitivos. Todos estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.
A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:
Stage 3 - World Rally Raid Championship 2026
Desafío Ruta 40
La última etapa de la competencia se disputará este viernes 29 en San Juan. La ceremonia de premiación será a las 17 en Plaza 25 de Mayo, Capital, abierta a todo público.
Información de última etapa.
Historia de Desafío Ruta 40.
Vóley
Copa Italia – Ausonia 2026
La tercera edición de la competencia femenina y masculina se disputará desde el viernes 29 al domingo 31, con la participación de 13 clubes de 5 provincias distintas.
Más información en el siguiente enlace.
Ciclismo de montaña
Clásica Nikizanga 2026
La tercera fecha del actual campeonato sanjuanino se disputará este domingo 31, con inicio y llegada en Parador Difunta Correa, Vallecito. Se espera por la participación de más de un centenar de participantes, desde niños a máster.