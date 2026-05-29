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El Arsenal y el PSG se enfrentan en la gran final de la Champions League: TV, hora y formaciones

Este sábado se define al nuevo campeón del torneo de clubes más importante de Europa.

Por Agencia NA
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El Paris Saint-Germain de Francia y el Arsenal de Inglaterra se enfrentarán este sábado en la gran final de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa.

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El encuentro, que está programado para las 13 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el alemán Daniel Siebert, mientras que en el VAR estará su compatriota Bastian Dankert.

El PSG, que es dirigido por el español Luis Enrique, llega a este encuentro como el gran candidato, ya que atraviesa un dominio absoluto al menos a nivel continental.

El año pasado arrasó para ganar su primera Champions League con goleada incluida al Inter de Milán en la final, mientras que en la actual temporada solo tuvo complicaciones en las semifinales contra el Bayern Múnich de Alemania, equipo al que derrotó con un global de 6-5.

El Arsenal, por su parte, atraviesa una temporada histórica, ya que pudo cortar con la sequía de 22 años sin ganar la Premier League y ahora quiere coronar con la obtención de su primera Champions, aunque no la tendrá nada fácil.

La única vez que disputó la final de la Champions League fue en el 2006, cuando cayó 2-1 ante el Barcelona de España.

Las posibles formaciones y otros detalles de la final de la Champions

  • UEFA Champions League
  • Final
  • Paris Saint-Germain (Fra) - Arsenal (Ing)
  • Estadio: Puskas Arena (Hungría)
  • Árbitro: Daniel Siebert (Ale)
  • VAR: Bastian Dankert (Ale)
  • Hora: 13. TV: Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium

PSG: Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

FUENTE: Agencia NA

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