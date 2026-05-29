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Tremendo

Un joven lucha por su vida tras chocar violentamente con un árbol en Santa Lucía

El siniestro fue alrededor de las 23:45 de este jueves. La víctima, de 21 años, se encuentra internado en grave estado. No habría participado otro vehículo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un gravísimo siniestro vial ocurrió en Santa Lucía en las últimas horas del jueves. Un joven motociclista de 21 años está internado en grave estado en el Hospital Rawson tras perder el control de su rodado e impactar de lleno contra un árbol. La principal hipótesis de la justicia es que se trató de una caída casual, sin la intervención de terceros.

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El hecho se registró minutos antes de la medianoche, concretamente a las 23:41, en las inmediaciones de calle Roque Sáenz Peña, pasando Colón. Por allí circulaba Elián Yoel Cruz Campillay, a bordo de su motocicleta Motomel Blitz 110cc.

Por motivos que son materia de investigación, Cruz Campillay perdió el control del rodado menor y terminó chocando violentamente contra un árbol de la zona.

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Tras un llamado de alerta y al llegar un patrullero a la zona, los efectivos se encontraron con la moto tirada en el suelo y al personal médico del servicio de emergencias 107 asistiendo al joven, quien se encontraba inconsciente.

El conductor fue trasladado de inmediato al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Allí fue asistido y lo diagnosticaron con Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC) grave y politraumatismos. Debido a la gravedad de su cuadro, tras ser estabilizado, se dispuso su pase a la Terapia Intensiva.

En el caso tomó intervención inmediata la UFI Delitos Especiales, a cargo de la ayudante fiscal Agostina Gómez y el fiscal Iván Grassi (subrogante).

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