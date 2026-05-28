"Kechu" y "Gamuza", los heridos en la balacera de Trinidad que generan dolores de cabeza en la Justicia

El violento ataque a balazos ocurrido el miércoles por la tarde en Villa El Pino, en Trinidad , no solo dejó a dos hermanos gravemente heridos, sino que también reactivó el interés judicial sobre sus antecedentes. Enzo Jesús Tornello y Javier Emanuel Tornello -conocidos en el ambiente como “Kechu” y “Gamuza” respectivamente- vuelven a quedar en el centro de la escena, esta vez como víctimas de un hecho que, según los investigadores, estaría ligado a viejos conflictos.

Caso en Trinidad El trasfondo entre tres familias en Villa El Pino que terminó en tragedia

Mientras ambos permanecen internados tras recibir múltiples disparos, en las redes sociales comenzó a circular un mensaje acompañado de sus imágenes, en tono de plegaria: “Señor, hoy vengo ante ti con el corazón en la mano, pero lleno de esperanza…”, inicia el texto que pide por la recuperación de los jóvenes, en medio de un contexto cargado de violencia y tensión.

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Un prontuario que se remonta años atrás

Más allá del episodio reciente, los nombres de los Tornello no son nuevos en el ámbito judicial. Sus antecedentes se remontan al menos a 2017, cuando protagonizaron un violento asalto contra un hombre que había acudido a ayudar a su padre, una persona con discapacidad.

En aquel hecho, la víctima fue golpeada brutalmente y amenazada con un arma de fuego que incluso fue gatillada en varias oportunidades, aunque sin efectuar disparos. Tras el ataque, los agresores intentaron huir y también se enfrentaron con la Policía. Por ese episodio, Javier Emanuel Tornello fue condenado a siete años y seis meses de prisión.

Años más tarde, en 2018, Enzo Jesús Tornello fue juzgado en el sistema de Flagrancia por el robo de una bicicleta en la vía pública. En ese caso, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

image "Kechu" en 2018.

En 2021, el historial sumó otro episodio: Javier Emanuel Tornello fue recapturado luego de haberse fugado del Servicio Penitenciario Provincial, aprovechando una salida transitoria. En ese momento, incluso intentó escapar nuevamente al momento del allanamiento, enfrentándose con los efectivos antes de ser detenido.

La tragedia tras el tiroteo en Villa El Pino

En paralelo, la causa sumó este jueves un giro inesperado. Un joven vinculado directamente al conflicto fue hallado sin vida en el fondo de su vivienda. Fuentes judiciales confirmaron que se trató de un suicidio y que no presentaba signos de violencia externa. Según la principal hipótesis, el enfrentamiento se habría originado días antes, tras el robo de una motocicleta a los Tornello, quienes lograron recuperarla.

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Ese episodio habría desencadenado una cadena de represalias. El joven fallecido habría recurrido a integrantes de la familia Rodríguez, quienes luego protagonizaron el ataque armado que terminó con los hermanos heridos. Los presuntos autores continúan prófugos y son intensamente buscados por la Policía.

Los investigadores también reconstruyeron que, en las horas previas a su muerte, el joven mantuvo una fuerte discusión con su entorno cercano, lo que suma un elemento más a una trama ya marcada por la violencia.