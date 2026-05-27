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Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

Hay video. El ataque a balazos se produjo esta tarde en Villa El Pino. Las victimas son dos hermanos, uno de los cuales se encuentra delicado por una herida de bala en el abdomen, según las primeras informaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una supuesta disputa entre jóvenes por el robo de una moto derivó este miércoles por la tarde en un violento ataque a balazos contra dos hermanos en Trinidad. El dramático episodio quedó grabado por un testigo, que captó imágenes del momento en que una de las víctimas cayó herida al piso mientras los agresores escapaban en una moto. Uno de esos jóvenes recibió tres disparos y permanece internado en estado delicado, mientras que su hermano sufrió otra herida de bala.

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Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 18 en inmediaciones de la calle Agustín Gómez, entre Pueyrredón Sur y un callejón de Villa El Pino, en Trinidad, Capital. En la Policía contaron que minutos antes de las 18 ingresó un llamado al CISEM alertando sobre una gresca de gran magnitud y la presencia de personas heridas con armas de fuego. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que uno de los heridos ya había sido trasladado de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Rawson.

Los heridos fueron identificados como los hermanos Enzo Jesús Tornello, de 25 años, y Javier Tornello, según la Policía. El primero ingresó al quirófano con tres heridas de arma de fuego en la espalda y distintas partes del cuerpo, mientras que el segundo sufrió un disparo a la altura de la cintura. Ambos permanecen internados y, debido a las intervenciones médicas y los efectos de la anestesia, todavía no pudieron ser entrevistados por los investigadores.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Impactante tiroteo en Trinidad: quedó grabado y dos hermanos terminaron baleados Una violenta balacera sacudió este miércoles en Villa El Pino, en Trinidad. El ataque quedó registrado por un testigo y muestra el momento en que una de las víctimas cae herida mientras los agresores escapaban en moto. Los heridos son dos hermanos. Uno recibió tres disparos y permanece internado en estado delicado. Mirá el video y todos los detalles en Tiempo de San Juan. Link en bio. #tiempodesanjuan #sanjuan"
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Según las primeras versiones recogidas por la Policía, el ataque habría estado relacionado con una disputa por una moto robada. Además, una familiar de los damnificados señaló ante los uniformados que tres sujetos de apellido Rodríguez habrían llegado al lugar y efectuado los disparos.

Al lugar arribaron los policías de la Comisaría 3ra y los efectivos de la casilla ubicada en el barrio CGT Rawson. Los sospechosos permanecen prófugos y son intensamente buscados, mientras la investigación quedó en manos de la UFI de turno, que intenta reconstruir cómo se desencadenó el feroz tiroteo. Según trascendió, uno de los baleados salió hace 6 días del penal de Chimbas tras cumplir una condena.

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