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El arco político del orreguismo tuvo su segunda reunión informativa de gestión: esta vez, obra pública

Fue el segundo encuentro informativo del año y forma parte de una serie de reuniones que el oficialismo proyecta sostener para mostrar avances de gestión y bajar línea territorial de cara al escenario político que empieza a mirar al 2027.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con el calendario electoral todavía abierto, pero con la posibilidad latente de un adelantamiento de las elecciones provinciales para mayo de 2027, el Gobierno de San Juan comenzó a mover fichas puertas adentro. Este miércoles, en la sede de Producción y Trabajo, el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín encabezaron una nueva reunión informativa con militancia, esta vez enfocada en la obra pública desarrollada durante la gestión.

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El encuentro fue parte de una serie de charlas impulsadas por el oficialismo provincial con el objetivo de mostrar avances de gestión y ordenar el mensaje interno de cara a lo que viene. La exposición estuvo encabezada por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, acompañado por el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.

Se trató de la segunda reunión de este tipo en lo que va del año. La primera había estado centrada en el trabajo político e institucional realizado por el Gobierno provincial en torno a la defensa de la Ley de Glaciares. Ahora, el eje estuvo puesto en el desarrollo de la obra pública, uno de los principales puntos que el orreguismo busca mostrar como sello de gestión.

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Según indicaron fuentes calificadas, la intención es que estos encuentros continúen durante los próximos meses con distintos ministros y funcionarios del gabinete como expositores. La idea es brindar un panorama integral sobre la marcha de la gestión provincial y, al mismo tiempo, bajar información concreta a la militancia para que pueda replicarla en el territorio.

Aunque desde el oficialismo no hablan públicamente en clave electoral, el inicio de esta ronda de reuniones coincide con un escenario político que empieza a mirar de reojo al 2027. Más aún ante la posibilidad, que circula en distintos sectores de la política sanjuanina, de que la provincia pueda desdoblar y adelantar sus comicios.

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