El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Hace exactamente 20 años comenzaba uno de los casos criminales más resonantes de San Juan. Los cinco balazos contra Hugo José Naranjo y el posterior incendio de su oficina, en pleno centro sanjuanino, no fueron suficientes para acabar con su vida y su testimonio de sobreviviente destapó una macabra trama y diversas hipótesis. Una historia siniestra que involucró a un excomisario y represor de la dictadura como ejecutor del fallido atentado, a otro policía retirado como cómplice -que se suicidó al quedar al descubierto- y a un conocido empresario, sospechado de ser el mentor del ataque. Y una enmarañada causa judicial que terminó con el supuesto ideólogo sobreseído en el expediente y un solo condenado, ese exjefe policial que años más tarde se llevó a la tumba el secreto de quién mandó a matar a Naranjo.

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Fue el sábado 27 de mayo de 2006, entre las 22 y las 22.30. Hugo Naranjo se encontraba en su oficina de calle Mitre 169 Este, a metros de la Plaza 25 de Mayo. El comisario inspector retirado Agustín Alejandro Pereyra , apodado “El Pajarraco”, llegó allí junto a otro expolicía, Ricardo Páez , después de semanas de seguimiento y tareas de inteligencia para determinar cuándo la víctima permanecía sola en el estudio.

Naranjo conocía a Pereyra de la firma Escobar y le abrió la puerta sin sospechar nada. El excomisario le dijo que quería consultarle sobre los papeles de un auto. Apenas entró, le pidió permiso para ir al baño y aprovechó ese momento para dejar escondido el combustible que llevaba entre sus ropas. Cuando el empresario se dio vuelta para cerrar su computadora, Pereyra apareció por detrás y comenzó a dispararle con un revólver calibre 32 largo a corta distancia.

Caso Hugo Naranjo

Los tiros impactaron en la cabeza, el cuello, la espalda y una mano de Naranjo. Después vino el forcejeo. El empresario intentó quitarle el arma y ambos terminaron lesionados hasta que el excomisario lo derribó de un golpe. Según declaró luego la víctima, Pereyra le dijo que aquello era “un trabajo” por el que ya le habían pagado y que debía terminarlo. Así fue que intentó darle el tiro de gracia con otro disparo en el rostro y, cuando creyó que estaba muerto, roció el lugar con combustible antes de incendiar la oficina.

Pero el plan falló. Malherido, ensangrentado y con el fuego avanzando detrás suyo, Naranjo consiguió arrastrarse hasta la puerta del edificio y pidió ayuda en la vereda de calle Mitre. Tres jóvenes pasaban y un policía que hacía ronda en la zona lo auxiliaron mientras llegaban los bomberos y las ambulancias. Desde el primer momento, la víctima no perdió la lucides y afirmó: “Auxílenme por favor y quiero que me escuchen por si me desmayo. Me ha atacado el comisario Pereyra, mandado por el Dr. Fornasari. Grábenlo, grábenlo y díganselo a mi familia por si a mí me pasa algo acá…”, textuales palabras. El exjefe policial era el jefe de seguridad de Fornasari, cuñado del exgobernador Jorge Escobar, y directivo de la concesionaria de la familia.

2 Así aparecía en la vía pública la víctima del ataque mafioso, Hugo Naranjo

La investigación avanzó con rapidez. La madrugada del domingo 28 de mayo de 2006 detuvieron a Pereyra y secuestraron su auto Ford Mondeo. Los investigadores comprobaron que el expolicía había desaparecido durante un lapso de tiempo de la conferencia y el agasajo del TC 2000 organizado esa misma noche por la concesionaria Escobar SACIF. De hecho, después de cometer el atentado, Pereyra regresó al evento para que lo vieran ahí y simuló que había estado descompuesto en el baño.

El otro nombre que apareció rápidamente fue el de Ricardo Páez, alias “El Yeta”, un suboficial retirado que trabajaba bajo las órdenes de Pereyra. Acorralado por la investigación, el martes 30 de mayo buscó al abogado César Jofré y le confesó que había participado de las tareas de inteligencia y que estuvo en el lugar del atentado, aunque aseguró que no sabía que Pereyra iban a matar a Naranjo. Ese policía iba a presentarse en la Justicia. Extrañamente, horas después se ahorcó en el estudio jurídico del letrado, en Concepción, mientras su abogado preparaba su entrega. Junto a su cadáver encontraron unas cartas dirigidas a su esposa e hijos en las que les pedía perdón y aseguraba que sólo había acompañado a Pereyra, pero él no había participado del ataque.

4 Eduardo Fornasari, el empresario que estuvo sospechado de ser el autor intelectual

Con Pereyra preso y Páez muerto, todas las sospechas se concentraron sobre el empresario Eduardo Fornasari, uno de los directivos del grupo Escobar. Los investigadores entendían que existía un fuerte conflicto económico entre él y Naranjo. Ambos habían compartido negocios en la concesionaria Escobar y también en el emprendimiento porcino Campo Fértil S.A., un millonario diferimiento impositivo que terminó envuelto en deudas, demandas y denuncias cruzadas.

La hipótesis judicial indicaba que la ruptura comercial derivó en una feroz disputa económica y en otra batalla judicial paralela por documentos, bienes y presuntas maniobras irregulares. Naranjo, además, guardaba copias de documentación sensible vinculada a Escobar SACIF y otras empresas, precisamente en el mueble que Pereyra intentó incendiar aquella noche. Esa sospecha alimentó la teoría de que el atentado buscaba acabar con la vida del empresario y también destruir papeles comprometedores.

7 El sobreviviente del brutal ataque, Hugo Naranjo

La situación judicial de Fornasari se resolvió antes del juicio oral contra Pereyra y fue por demás favorable para él. Después de múltiples presentaciones de su defensa y de una extensa investigación, el 27 de abril de 2008 el juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez, dictó el sobreseimiento del empresario por falta de pruebas directas que permitieran sostener una acusación firme como instigador del atentado. Aunque el nombre de Fornasari apareció desde el comienzo señalado por Naranjo y por distintos testimonios indirectos, nunca lograron acreditar quién contrató concretamente a Pereyra ni el supuesto pago para ejecutar el crimen.

Esa resolución fue apelada, pero el 19 de septiembre de 2008 la Sala III de la Cámara en lo Penal y Correccional ratificó el fallo de Adárvez y dejó definitivamente desvinculado de la causa al empresario ligado al grupo Escobar. Así, el expediente quedó centrado exclusivamente en la responsabilidad del excomisario Pereyra, mientras seguían flotando las sospechas sobre el posible autor intelectual del ataque.

La causa judicial atravesó múltiples marchas y contramarchas. La investigación se extendió durante años y el expediente sufrió demoras, apelaciones y planteos defensivos. Incluso, Pereyra estuvo a punto de recuperar la libertad por el vencimiento de los plazos de prisión preventiva antes de llegar al juicio oral. Finalmente, el proceso desembocó en agosto de 2009 ante la Sala Segunda de la Cámara en lo Penal y Correccional, integrada por los jueces Félix Herrero Martín, Juan Carlos Peluc Noguera y Arturo Velert Frau.

20250904_094045 Alejandro 'Pajarraco' Pereyra, el autor material condenado que murió sin decir quién lo contrató

El 18 de agosto de 2009, el tribunal condenó a Pereyra a 17 años de prisión por homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa e incendio agravado, en concurso real. Los magistrados también ordenaron remitir copias para investigar la posible participación de otras personas. La sentencia consideró probado que el expolicía ejecutó el ataque y realizó tareas previas de inteligencia junto a Páez.

“El Pajarraco” Pereyra estuvo alojado en el pabellón de seguridad del Servicio Penitenciario Provincial. Pero no estuvo preso mucho tiempo. En 2011 cumplió 70 años y, de inmediato, sus defensores pidieron la prisión domiciliaria, que, por supuesto, le otorgaron.

1 Imagen de película. Así era hallado en pleno centro sanjuanino la víctima, minutos después del ataque

Mientras tanto, Pereyra también afrontó otra causa de enorme repercusión. El excomisario quedó involucrado en expedientes por delitos de lesa humanidad vinculados al terrorismo de Estado durante la dictadura militar, debido a su actuación policial en aquellos años. Pero nunca llegó a ser condenado. Su avanzada edad y un cuadro de deterioro de salud derivaron en que fuera declarado inimputable en ese proceso. Es decir, continuó en su domicilio del barrio Medina Suárez, en Pocito, hasta que el 31 de mayo de 2023 dieron por cumplida la condena por el furioso ataque contra Hugo Naranjo.

Pereyra pasó sus últimos años en ese domicilio. Allí murió el 13 de mayo de 2024, a los 83 años, llevándose a la tumba el secreto más importante del caso Naranjo, ¿quién fue realmente el hombre que lo contrató para asesinar al empresario? Versiones de allegados sostienen que actualmente Hugo Naranjo estaría radicado en Chile, lejos de San Juan y del recuerdo de ese atentado que marcó su vida.

Fuente de imágenes: recortes de Diario de Cuyo, versión papel