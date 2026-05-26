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Investigación

Cae el último prófugo por el brutal asalto y ataque sexual en Concepción: es menor

El adolescente detenido este domingo habría sido el encargado de vigilar el exterior de la vivienda mientras el resto de la banda perpetraba el robo y los abusos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La captura de un adolescente durante la jornada de este domingo habría completado el cuadro de sospechosos vinculados al violento asalto y abuso ocurrido en una vivienda de Capital. El joven, identificado bajo las iniciales TA, habría permanecido prófugo hasta que este domingo se concretó su localización. Con este procedimiento, ya habrían sido identificados los cuatro presuntos responsables del ataque: dos adultos que se encontrarían cumpliendo prisión preventiva y dos menores de edad que ya estarían bajo la órbita de los tribunales especializados.

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De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, el grupo habría irrumpido en el domicilio durante la madrugada del pasado 16 de mayo mientras los residentes dormían. El operativo criminal habría contado con la participación de Agustín Emanuel Vila y un hombre de apellido Narváez Córdova, quienes habrían actuado en complicidad con los dos menores. En ese contexto, el joven recientemente detenido habría cumplido la función de vigilancia en el exterior de la propiedad, actuando como campana para asegurar la huida del resto de la banda.

El relato de los hechos indicaría que, una vez dentro de la casa, los delincuentes habrían sometido a una mujer y a sus hijos a una situación de extrema violencia. Según las pruebas recolectadas por los fiscales Claudia Salica y Cristian Catalano, las víctimas habrían sufrido agresiones sexuales y un trato denigrante que se habría extendido por un lapso superior a una hora. Al mismo tiempo, los atacantes habrían aprovechado la vulnerabilidad de la familia para apoderarse de diversos objetos personales y pertenencias antes de escapar del lugar.

La investigación habría dado un giro determinante tras la declaración de la adolescente en Cámara Gesell y la ampliación del testimonio de su madre. Estos elementos habrían permitido a los investigadores confirmar que ambas habrían sido víctimas de abusos durante el asalto, lo que habría derivado en un agravamiento de las imputaciones. Por el momento, los dos mayores de edad involucrados habrían quedado sujetos a seis meses de prisión preventiva por disposición del juez Pablo León, mientras se aguarda el avance de las pericias sobre los menores involucrados.

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