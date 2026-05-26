El Paseo Libertad sigue funcionando sin cambios y La Anónima abrirá el 12 de junio: qué pasará con los carteles gigantes

El Paseo Libertad no prevé cambios de cartelería en lo inmediato ante la llegada de La Anónima a l administración del supermercado.

La venta del supermercado Libertad a La Anónima abrió una serie de dudas entre los sanjuaninos. La principal era qué ocurriría con el nombre del paseo Libertad y los históricos carteles del complejo comercial ubicado en Scalabrini Ortiz 1285 y Avenida Circunvalación.

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Según indicaron fuentes vinculadas a la operación, el cambio será gradual y el nombre del Paseo Libertad seguirá intacto. Esto porque lo primero que aclararon desde el entorno empresario es que no hubo una venta integral del predio.

Es que los dueños del Libertad solo vendieron el fondo de comercio del supermercado, pero conservaron el negocio que consideran más rentable: la galería comercial.

Sin cambios de nombre

El esquema de negocios no cambiará en nada el nombre del paseo comercial. Los cerca de 130 locales que forman parte del complejo continuarán operando normalmente, incluso durante el cierre temporal del supermercado.

Aunque en parte de la fachada aparece la denominación “Paseo San Juan”, la marca institucional del centro comercial seguirá siendo “Paseo Libertad”, bajo la órbita de los mismos dueños que administran en total 12 paseos comerciales similares en distintas provincias del país.

En ese esquema, el supermercado La Anónima pasará a ocupar el rol de locatario principal dentro del predio, pero no será propietaria del paseo.

Cuándo cierra Libertad y cuándo abre La Anónima

El supermercado Libertad atenderá por última vez este miércoles y luego cerrará sus puertas desde el jueves 28 de mayo para iniciar el proceso de transformación. Durante 15 días se realizarán tareas de adecuación interna, cambio de sistemas de cajas, incorporación de mercadería propia y actualización de precios.

La fecha prevista para la apertura oficial de La Anónima en San Juan es el próximo 12 de junio. Mientras tanto, la actividad comercial del paseo continuará sin interrupciones y los locales seguirán abiertos al público.

Qué pasará con los carteles gigantes

Uno de los mayores interrogantes era si desaparecerían de inmediato los tradicionales carteles de “Libertad” instalados en el ingreso y en distintos sectores del predio. La respuesta es no, porque la transición visual será mucho más lenta.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, existe un acuerdo entre ambas empresas para realizar un traspaso paulatino y sin cambios bruscos en la imagen del lugar. De esta forma, el Paseo tendría hasta tres años de plazo para retirar parte de la cartelería vinculada a Libertad: es decir, el cartel que dice Libertad y que hacía alusión al supermercado, porque el otro cartel grande que dice Paseo San Juan (y que alude al Paseo Libertad) son institucionales del centro comercial y no del supermercado, por lo que van a permanecer.

Tampoco existe una obligación para que La Anónima instale su marca en el exterior del complejo. En caso de hacerlo, deberá acordarlo dentro de la estructura comercial del paseo y hasta pagar por ello, como sucede con cualquier otra publicidad del predio.

Desde el entorno empresario aseguran que la intención es que el cliente perciba la menor alteración posible durante el cambio de operador del supermercado. Por eso es que se espera que los empleados conserven la misma vestimenta cuando reabra el supermercado el próximo 12 de junio, bajo el nombre de La Anónima en San Juan.