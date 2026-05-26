El vino sanjuanino, seleccionado para el tradicional brindis de Argentina en Chile: qué marcas eligieron

El vino local fue enviado desde San Juan para la celebración realizada en Chile, por tercer año consecutivo.

La Embajada Argentina en Chile celebrará este martes 26 de mayo la tradicional conmemoración de la fiesta patria en Santiago, con la participación de más de 500 invitados y una destacada presencia de vinos sanjuaninos aportados por el Gobierno provincial.

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La celebración se realizará en la Residencia Oficial de la Embajada Argentina en Santiago de Chile y reunirá a representantes del cuerpo diplomático, autoridades, ciudadanos argentinos y chilenos invitados especialmente para la ocasión.

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Durante el encuentro se ofrecerán platos típicos de la gastronomía argentina, entre ellos carnes, empanadas, locro y pizza, en una propuesta destinada a fortalecer los lazos culturales y diplomáticos entre ambos países.

En ese marco, los vinos sanjuaninos volverán a tener un lugar destacado en el tradicional brindis patrio. Por tercer año consecutivo, el Gobierno de San Juan participará con una selección de etiquetas elaboradas en los valles productivos de la provincia.

El envío fue coordinado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que gestionó el traslado de 30 cajas de vinos pertenecientes a 17 bodegas locales, seleccionadas en función de su potencial exportador.

Entre las bodegas participantes se encuentran Avanti, Merced del Estero, UCCuyo, Amelia, Desfachatados, Acunado, Deslumbrante, Gran Cordero con Piel de Lobo, Ripalta, Don Duilio, Los Dragones, Pedregales, Rey sin Corona, La Fortuna, Ranea, Carrascosa, Pandora/Perseo y Yanzón.