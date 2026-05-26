Tras el repunte por la feria, buscan que el boom minero sea el motor de las ventas en las ferreterías de San Juan

La minería todavía no muestra producción a gran escala en San Juan, pero ya empieza a mover expectativas, contactos y algo de actividad económica. Ese clima se sintió también en las ferreterías , que tras un arranque de año difícil encontraron en la reciente Expo Minera -que convocó a más de 30.000 personas- un punto de inflexión anímico y comercial, aunque todavía sin un impacto fuerte en las ventas.

Legislatura Las claves del proyecto de la Ley de Desarrollo Local Minero que presentará el Gobierno a fin de mes

Exclusivo El máximo líder de Naturgy apuesta a quedarse en San Juan y espera el impacto minero: "Habrá que invertir para soportar esa demanda"

Referentes del sector coincidieron en que el evento dejó “otro aire” en la actividad. Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros de San Juan; Manuel García, coordinador de la Cámara de Ferreteros, Distribuidores y Afines; y Fabricio Torés -de ConstrucTores- manifestaron que, si bien el repunte existe, todavía se mueve en niveles moderados y con más expectativas que resultados concretos.

De la parálisis al leve movimiento gracias a la feria

El contraste con meses anteriores es claro. Tras un primer trimestre marcado por ventas “duras” y consumo mínimo -en línea con lo que el sector ya venía advirtiendo desde 2025-, abril y especialmente mayo mostraron un cambio de ritmo.

Janavel aseguró que la Expo Minera marcó “un antes y un después” en el ánimo del sector. Explicó que, tras semanas complicadas, comenzó a notarse “otro espíritu” en los clientes y más consultas y presupuestos, especialmente en grandes corralones. Además, destacó que el movimiento en hotelería y gastronomía durante la feria también generó un efecto indirecto en la venta de refacciones, arreglos y materiales para acondicionar viviendas que se alquilaron durante esos días.

En esa línea, García indicó que hubo “entusiasmo y expectativa” en torno a la posibilidad de que las ferreterías se conviertan en proveedoras de empresas mineras o contratistas. Incluso, señaló que en la previa del evento se registró demanda de elementos de seguridad, materiales para armado de stands y herramientas, lo que generó un pequeño impulso en las ventas.

Torés, por su parte, coincidió en que mayo fue más dinámico que marzo y abril, aunque puso un matiz: “No sé si es solo por la feria, pero sí se nota más movimiento y muchas consultas vinculadas a lo que se viene con la minería”.

Aun así, todos coinciden en un punto: el repunte es leve. “Estamos en un nivel normal, no se pierde, pero tampoco se gana”, resumió Janavel. Aun así, todos coinciden en un punto: el repunte es leve. “Estamos en un nivel normal, no se pierde, pero tampoco se gana”, resumió Janavel.

Consumo medido y la minería como apuesta a futuro

Más allá del impulso puntual, el comportamiento del consumidor no cambió demasiado respecto a los últimos meses: “La gente sigue comprando lo justo y necesario”. Tal como ya se había observado en 2025, la lógica de inversión desapareció y fue reemplazada por el gasto básico.

García explicó que el consumo doméstico continúa retraído y concentrado en reparaciones como grifería, cañerías, materiales eléctricos y artículos de gas, especialmente con la llegada del frío. “La gente compra lo indispensable y evita endeudarse”, indicó, al tiempo que señaló una menor utilización del crédito y mayor uso de débito o efectivo.

Janavel también remarcó que el movimiento actual pasa por el mantenimiento del hogar: desde arreglos en calefones hasta sellado de aberturas o pequeñas mejoras para enfrentar el invierno. En paralelo, algunos segmentos industriales mantienen cierta actividad con ventas de herramientas y materiales básicos.

En cuanto a la construcción, la obra pública sigue prácticamente paralizada, mientras que la obra privada muestra una leve reactivación, principalmente en ampliaciones y desarrollos pequeños. “Ayuda a sostener, pero no alcanza para generar un salto”, coinciden. En cuanto a la construcción, la obra pública sigue prácticamente paralizada, mientras que la obra privada muestra una leve reactivación, principalmente en ampliaciones y desarrollos pequeños. “Ayuda a sostener, pero no alcanza para generar un salto”, coinciden.

En este escenario, todas las miradas apuntan a la minería. El sector ve en los proyectos vinculados al cobre -como Vicuña- una oportunidad concreta de crecimiento, aunque todavía lejana. “Hay mucha expectativa, pero todavía no se ve en la calle”, sintetizó García.

Torés agregó que incluso algunos comercios ya comienzan a prepararse para ese escenario. Evidenció que las varias ferreterías buscan stockearse y posicionarse como proveedores, anticipándose a un posible boom.

Sin embargo, el presente sigue marcado por la cautela. Entre aumentos en insumos -especialmente los derivados del petróleo-, suba de costos logísticos y un consumo que no termina de despegar, las ferreterías de San Juan se mantienen en una meseta.

Después de haber tocado fondo en 2025 y de mostrar una leve recuperación a comienzos de 2026, el sector transita ahora una etapa de transición. Con algo más de movimiento, pero sobre todo con la esperanza de que, esta vez sí, la minería termine de convertirse en el motor que impulse definitivamente las ventas.

Cuánto cuestan hoy los materiales y cómo cambiaron los precios

La evolución de los precios también refleja el cambio de escenario que atravesó el sector durante el último año. Mientras en 2024 los sanjuaninos todavía compraban materiales como forma de resguardo, hoy el consumo está mucho más ligado a necesidades puntuales y reparaciones.

En septiembre de 2024, una bolsa de cemento de 50 kilos costaba entre $8.000 y $9.000, las varillas del 6 rondaban los $7.000 y los ladrillones se conseguían cerca de $160 cada uno. Meses después, durante mayo de 2025, las varillas habían mostrado una baja -las del 6 costaban alrededor de $5.500- mientras que los ladrillones ya se ubicaban entre $300 y $400.

Actualmente, los valores volvieron a mostrar aumentos, sobre todo en productos derivados del petróleo y materiales vinculados al transporte. Según datos aportados por los referentes consultados, una bolsa de cemento Loma Negra de 25 kilos cuesta alrededor de $6.200; las varillas de hierro del 10 rondan los $6.500; y el ladrillón de primera calidad se ubica cerca de los $400 por unidad.