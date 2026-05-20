miércoles 20 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Legislatura

Las claves del proyecto de la Ley de Desarrollo Local Minero que presentará el Gobierno a fin de mes

El Gobierno provincial ya terminó el proyecto que busca incluir a los proveedores mineros de San Juan "no se queden fuera" de la segunda ola minera que se avecina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image.png

El Gobierno de San Juan avanza con la redacción final de la ley de desarrollo local minero, una norma que buscará fijar reglas para garantizar participación sanjuanina en la segunda ola de inversiones mineras. El proyecto incluirá porcentajes mínimos de contratación de proveedores y mano de obra local, un registro obligatorio y mecanismos de control sobre las operadoras.

Lee además
El turismo minero que trajo la feria del sector realizada la semana pasada llevó la ocupación hotelera al 100% y generó un movimiento económico récord que superó ampliamente al de los últimos megaeventos deportivos realizados en San Juan.
Datos oficiales

El fuerte impacto del turismo minero: quintuplicó las ganancias del ultimo finde de megaeventos en San Juan
Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, comparó el costo de un stand en la feria minera con el de un departamento. 
Expo Minera

El esfuerzo privado que viralizó un proveedor minero para estar en la feria sanjuanina

La iniciativa, que desde hace meses genera expectativa en el sector empresario y político, ya está terminada y será enviada a la Cámara de Diputados “antes de fin de mes o, como máximo, a principios del próximo”, según confirmó el ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea, durante una entrevista en el programa La Picada.

El texto final surgió luego de una redefinición entre el proyecto impulsado por el bloquismo y la propuesta elaborada por el oficialismo. Según explicó el ministro, hubo reuniones con cámaras de proveedores y legisladores, donde se analizaron ambos borradores y se incorporaron puntos considerados positivos de la iniciativa presentada por el partido de la estrella.

El funcionario explicó que la norma apunta a “medir, ordenar, equilibrar y definir” qué se entenderá por proveedor local dentro de la actividad minera. Para eso, el proyecto distinguirá entre empresas de la comunidad donde se desarrolla el emprendimiento, firmas del resto de San Juan y proveedores provenientes de otras provincias.

La ley también diferenciará categorías según el tipo de actividad: proveedores de bienes y servicios, empresas industriales y compañías vinculadas a la construcción.

Uno de los puntos centrales del proyecto será la fijación de objetivos mínimos de participación local. Según adelantó Perea, las operadoras deberán cumplir metas del 60% de contratación de proveedores locales y del 80% de empleo sanjuanino. De todos modos, aclaró que esos porcentajes serán progresivos y dependerán de la etapa en la que se encuentre cada proyecto minero.

Además, la normativa creará un Registro de Proveedores Mineros que deberá ser consultado obligatoriamente antes de cada contratación. En caso de optar por empresas de afuera de San Juan, las operadoras tendrán que justificar la decisión y demostrar que en la provincia no existe disponibilidad, capacidad técnica, cantidad suficiente o precios competitivos para cubrir esa demanda.

La iniciativa también contemplará sanciones por incumplimientos y la creación de un consejo consultivo encargado de controlar la aplicación de la norma, con participación del Ministerio de Minería y otros actores vinculados a la actividad.

Durante la entrevista, Perea negó que el objetivo sea “cerrar la provincia” a empresas de otras jurisdicciones, aunque reconoció que el Gobierno busca evitar que un esquema de libre competencia deje afuera a proveedores sanjuaninos por cuestiones financieras o de escala.

En ese sentido, planteó que muchas firmas locales tienen conocimiento del territorio y experiencia en montaña, pero carecen de capital suficiente para competir con grandes compañías externas. Por eso, deslizó que la ley podría favorecer esquemas de asociación entre empresas sanjuaninas y firmas de otras provincias o países.

El proyecto también incorporará un apartado sobre los llamados “proyectos voluntarios de desarrollo”, es decir, las inversiones sociales que las mineras realizan por fuera del sistema de regalías y fideicomisos. La intención oficial es coordinar esas acciones para evitar superposiciones y direccionarlas estratégicamente hacia necesidades concretas de las comunidades.

Temas
Seguí leyendo

Se aprobó la modificación del régimen de "zona fría"

Adrián Ruiz fue proclamado como nuevo secretario general de AMET San Juan

Senado: el mileísmo consiguió dictamen sobre propiedad privada y las provincias definirán la compra de tierras por parte de extranjeros

Trabajadores de la salud y organizaciones sociales marcharon a Plaza de Mayo contra el ajuste en el sector

Milei aseguró que los alquileres bajaron un 30%

El gordo Dan desmintió a Javier Milei: el posteo de Martín Menem " no es algo prefabricado"

Bullrich presionó a Adorni y adelantó su propia declaracion jurada

Mirá que sindicato rompió el techo salarial que impuso el gobierno: ¿Cuánto firmó de aumento?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Expectativa

El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Agustín Emanuel Vila y Juan Valentín Tello Giménez
Novedades

Asalto y violación en Concepción: la presunta víctima habló y su testimonio dejó en jaque a los sospechosos

Imagen ilustrativa
Ataque en un loteo

Abrieron el depósito de una obra en construcción en Rawson y se llevaron costosas máquinas

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca
Escándalo

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca

Arrancó el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño: el juez conoció los detalles de la acusación
En Flagrancia

Arrancó el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño: el juez conoció los detalles de la acusación

Anunciaron la fecha de pago de los haberes y el aguinaldo de los empleados públicos de San Juan. 
Atención

Ya hay fecha para el cobro del sueldo con aumento y el aguinaldo de los empleados públicos de San Juan

Te Puede Interesar

Los requisitos y detalles para acceder al subsidio del gas.
Cámara de Diputados

Se aprobó la modificación del régimen de "zona fría"

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan tendrá un jueves fresco al amanecer y agradable por la tarde
Clima

San Juan tendrá un jueves fresco al amanecer y agradable por la tarde

Vinos, minería y tecnología: las expectativas de San Juan ante el posible Acuerdo entre el Mercosur y Canadá
Comercio exterior

Vinos, minería y tecnología: las expectativas de San Juan ante el posible Acuerdo entre el Mercosur y Canadá

EN VIVO: River, que juega con suplentes, pierde frente a Bragantino en el Monumental
Copa Sudamericana

EN VIVO: River, que juega con suplentes, pierde frente a Bragantino en el Monumental

ACCODEPAS aseguró que el informe del INPRES está incompleto y piden frenar la demolición de la Capilla de Villa Mercedes: Se puede mantener en pie
Polémica

ACCODEPAS aseguró que el informe del INPRES está incompleto y piden frenar la demolición de la Capilla de Villa Mercedes: "Se puede mantener en pie"