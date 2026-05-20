Mirá que sindicato rompió el techo salarial que impuso el gobierno: ¿Cuánto firmó de aumento?

El Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines (SOCAYA) oficializó un nuevo acuerdo salarial de carácter trimestral para los trabajadores que se desempeñan en gomerías, centros de reconstrucción de neumáticos y talleres de vulcanizado de todo el país. El entendimiento, que abarca el período de abril a junio, se destaca por una ingeniería contable que busca proteger el poder adquisitivo en un contexto de alta inflación.

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La recomposición salarial, enmarcada en el Convenio Colectivo de Trabajo 231/75, establece un esquema de incrementos escalonados de la siguiente manera:

5,5% para abril .

. 3% para mayo .

. 3% para junio.

Un factor clave de este acuerdo es que todas las subas tienen carácter acumulativo y remunerativo. Esto implica que cada porcentaje se calcula sobre el sueldo del mes inmediatamente anterior, lo que potencia el impacto real en el bolsillo de los operarios. Además, la mejora se traslada automáticamente al premio por presentismo y a todos los adicionales de la actividad.

Negociación en un contexto recesivo

La conducción de SOCAYA subrayó que el acuerdo se alcanzó tras "mucha discusión" y representa un "gran esfuerzo" para el sector, dada la compleja realidad económica y productiva que atraviesa la actividad. Según el gremio, el objetivo primordial fue sellar el tramo paritario buscando mantener la "paz social" sin necesidad de recurrir a medidas de fuerza en un escenario signado por la recesión.

Desde la organización sindical reivindicaron el rol de los trabajadores, calificándolos como "parte indispensable" de la industria y quienes "ponen el cuerpo todos los días en los establecimientos".