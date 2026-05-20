El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto

“Estamos próximos a cumplir los seis meses de habilitación. Esto es algo que ha sucedido el año pasado, cuando se cumplieron los seis meses de habilitación ininterrumpida y ahora estamos cerca de avanzar en esa misma línea. Esperemos que el clima nos siga acompañando y que se pueda continuar con la habilitación diaria porque esta es una habilitación binacional que se hace para poder cumplir con lo que el gobernador Orrego nos pidió, que es trabajar para que el paso esté transitable. Nos encontramos trabajando y esperamos que se rompa el récord de más de seis meses habilitados”. Con estas palabras, la secretaria de Relaciones Institucionales de San Juan, Claudia Sarmiento , definió el panorama actual del Paso de Agua Negra que, contra los pronósticos estacionales, se mantiene plenamente operativo a finales de mayo.

La funcionaria, en diálogo con Estación Claridad este miércoles, destacó que el paso fue habilitado el pasado 26 de noviembre y que, hasta el momento, la continuidad es el rasgo distintivo de la temporada. El año pasado, el cierre se produjo el 23 de mayo, una fecha que está a punto de ser alcanzada y superada en los próximos días, lo que marcaría un hito en la historia de este camino de alta montaña que alcanza los 4.780 metros de altura en su punto máximo.

Según Sarmiento, la decisión política es mantenerlo abierto la mayor cantidad de tiempo posible para fomentar el ingreso y salida de personas, especialmente ante la cercanía de fines de semana largos que suelen atraer al turismo.

En cuanto al balance de la temporada, los datos oficiales indican que más de 72.000 personas han utilizado el paso hasta la fecha. Si bien Sarmiento reconoció que existe una disminución cercana al 30% en comparación con la "explosión" de cruces del año anterior, valoró que el flujo se mantiene. Esta baja en la circulación se atribuye principalmente a factores económicos y al cambio de divisas, que ha desalentado los masivos tours de compras que caracterizaron el ciclo previo. Sin embargo, el trabajo conjunto entre Vialidad Nacional y Provincial permitió que, ante contingencias climáticas o crecidas por lluvias, las rutas fueran despejadas de forma casi inmediata, garantizando la seguridad de los usuarios.

image El Paso de Agua Negra sigue activo hasta que la nieve no lo permita más.

La proyección desde la Región de Coquimbo

Desde el lado chileno, la perspectiva coincide con San Juan con la voluntad de extender la operatividad del corredor hacia el mes de junio. El delegado presidencial en Coquimbo, Víctor Pino Fuentes, confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN días atrás que la intención es aprovechar el pronóstico de un invierno tardío para mantener la ruta 41 CH habilitada, siempre colocando la seguridad vial como la prioridad absoluta ante posibles tormentas severas. Para las autoridades trasandinas, el balance es muy positivo. De hecho, calificaron a la actual como la quinta temporada con mayor flujo de personas en la historia del paso, con registros que al 30 de abril ya contabilizaban 72.117 cruces.

Además de la integración turística, el funcionario chileno aportó datos relevantes sobre la gestión fronteriza, destacando que los servicios de Aduanas, PDI y SAG vienen operando con tiempos de atención inmediatos. Entre los resultados de estos controles, se reportó la interceptación de 1,5 toneladas de productos de origen animal y vegetal, además de nueve procedimientos exitosos vinculados a la incautación de drogas y municiones. Para modernizar la experiencia del viajero, Chile implementó letreros dinámicos y un plan de digitalización en la ruta, buscando consolidar a Agua Negra no solo como un vínculo estacional, sino como un eje estratégico de integración regional.