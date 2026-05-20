Zona Fría en San Juan: las claves del dictamen que se vota en el Congreso

La Cámara de Diputados de la Nación debate este miércoles el proyecto de ley que busca reformar el régimen de subsidios de Zona Fría . La iniciativa, que cuenta con un dictamen de mayoría obtenido tras un tratamiento exprés en comisiones la semana pasada, busca modificar la Ley 27.637 para pasar de un esquema de beneficios geográficos generalizados a uno de Subsidios Energéticos Focalizados . Este cambio genera una marcada división entre los legisladores sanjuaninos: mientras el bloque peronista anticipa su voto en contra, los diputados libertarios y el sector que responde al gobernador Marcelo Orrego apoyarán la propuesta oficialista.

Congreso Nación avanza en la modificación del régimen de zona fría y más de 1 millón y medio de usuarios perderían el subsidio

En este escenario, desde el orreguismo, la diputada nacional por San Juan , Nancy Picón , de Producción y Trabajo, defendió este miércoles la necesidad de reestructurar el sistema de asistencia estatal. Uno de sus argumentos centrales sostiene que la pérdida del beneficio no será masiva. En diálogo con Radio Sarmiento, afirmó que "el proyecto de ley que hemos firmado y vamos a acompañar habla de que hay sectores que, por supuesto, lo van a perder al beneficio del subsidio. Pero no todos los sanjuaninos lo van a perder, lo van a perder los que puedan pagarlo , porque incluso se han aumentado requisitos de personas que pueden obtener el subsidio".

Asimismo, Picón subrayó que el espíritu de la norma debe ser la protección de los más necesitados y que "la naturaleza jurídica, el concepto, el por qué nace un subsidio es para ayudar a los sectores más vulnerables. De repente, quien tiene dos, tres casas y sí, probablemente va a perder el subsidio, pero lo va a perder porque no entra dentro de los conceptos, no entra dentro de quien tiene una vivienda única".

Para la legisladora, resulta fundamental que el Estado deje de financiar a quienes tienen solvencia, argumentando que "si tiene para tener eso, también tiene para pagar un impuesto o una tasa o un servicio, qué es lo que corresponde. Porque, si no, hay que formar estas cajas para poder hacer frente a estos subsidios de algún lado".

Sobre los requisitos concretos para mantener el beneficio, Picón destacó que "va a seguir teniendo el subsidio quien cobre hasta tres canastas básicas o tenga una persona en su domicilio que tenga el CUD de discapacidad o sea excombatiente de Malvinas o tenga su casa inscripta como vivienda única, que también eso es muy importante". Finalmente, minimizó el impacto poblacional en la provincia al señalar que "Zona Fría es un pedacito de San Juan que por lo general son muy pocos los vecinos que podrían verse perjudicados por esta situación porque realmente en San Juan es muy difícil encontrar que tengan dos, tres viviendas".

El dictamen que se trata hoy, según publicó el sitio Parlamentario.com, establece que para zonas como San Juan, que fueron incorporadas en la ampliación de 2021 que fue impulsada por Máximo KIrchner, el beneficio ya no será automático para todos los usuarios residenciales. Según el nuevo esquema, San Juan mantiene la condición de zona fría pero bajo condiciones: solo accederán a la bonificación aquellos hogares inscriptos en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el cual limita la ayuda a familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales. Sobre esto último, en Argentina una familia tipo necesitó $1.469.768 en abril para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre.

Además, una modificación clave es que el subsidio se calculará exclusivamente sobre el componente del precio del gas y no sobre el total de la factura, como ocurría anteriormente. En términos prácticos, se estima que aproximadamente el 15% de los usuarios sanjuaninos actuales podrían pasar a pagar la tarifa plena al quedar fuera de los nuevos requisitos de vulnerabilidad.

Para la gestión de Javier Milei, esta iniciativa que redefine quiénes conservarán el beneficio representará un ahorro de entre $200 y $460 mil millones, de acuerdo a lo que publicó Infobae.

El dictamen de mayoría oficialista llega al recinto con 46 firmas en total, correspondientes a La Libertad Avanza, la UCR, el Pro, el MID, Innovación Federal (Salta + Misiones), Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) y Elijo Catamarca (Catamarca). El texto tuvo cambios menores respecto a la redacción original.

Por su parte, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo con 31 firmas. También fue con un despacho de minoría Provincias Unidas, con 4 firmas.