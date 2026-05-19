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Mendoza

Insólito trueque: el Ejército Argentino cambia membrillos por respuestos para una camioneta

En plena crisis de la obra social militar, el Ministerio de Defensa recurre a 70.000 kilos de membrillo para que una camioneta en San Rafael vuelva a las pistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un hecho que ha sido calificado como "el regreso del trueque, pero con expediente electrónico", el Ministerio de Defensa de la Nación lanzó una insólita licitación privada para obtener repuestos mecánicos. La operación, bajo la órbita de la Dirección de Remonta y Veterinaria, consiste en el intercambio de hasta 70.000 kilos de membrillo a cambio de piezas para una camioneta oficial con 16 años de antigüedad.

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Los detalles de la "operación membrillo"

La licitación, identificada con el número 84/13-0216-LPR26, tiene como objetivo poner en funcionamiento una Chevrolet S10 2.8 TDI 4x4, modelo 2010, perteneciente al establecimiento Cuadro Nacional en San Rafael, Mendoza. Según los pliegos oficiales, la lógica del concurso es inversa a la habitual: ganará la empresa que solicite la menor cantidad de kilos de fruta a cambio del paquete de repuestos solicitado.

Debido a que el sistema oficial de compras (COMPR.AR) no está diseñado para intercambios no dinerarios, los oferentes deben cargar un precio simbólico de $0,000001 para poder avanzar con el trámite electrónico. La lista de autopartes exigidas es extensa e incluye 31 ítems, entre los que destacan un kit de embrague con volante, bomba de agua, semiejes, amortiguadores y diversos filtros.

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Condiciones y garantías

El adjudicatario del contrato deberá entregar primero los repuestos en un plazo de 30 días y, una vez cumplido esto, podrá retirar los membrillos del predio mendocino. Además, el interesado debe hacerse cargo de todos los gastos de flete, así como de los impuestos y la comercialización posterior de la fruta. Las autoridades responsables de este proceso son el subdirector de Remonta y Veterinaria, coronel Ángel Octavio Peluffo, y el director del área, general de brigada Julián Andrés Massi Filippa.

Críticas y contexto de crisis

La noticia no tardó en generar repercusiones políticas. El diputado nacional Rodolfo Tailhade cuestionó duramente la gestión del área de Defensa, señalando la contradicción entre la compra de aviones F-16 y la necesidad de recurrir a productos agrícolas para reparar un vehículo de 2010. "¡Membrillos por repuestos! ¿Hay plata para los F16 pero no para... comprar los repuestos que necesita el Ejército?", expresó el legislador a través de sus redes sociales.

Desde el interior de las fuerzas, algunas fuentes indicaron que este tipo de permutas es una "práctica habitual" para comercializar la producción de la Dirección de Remonta y Veterinaria, organismo que suele cobrar sus arrendamientos de tierras en especies. Sin embargo, admiten que la situación actual de "malaria" y ajuste económico ha profundizado el uso de estos métodos.

Esta situación se enmarca en un contexto crítico para las Fuerzas Armadas, donde se denuncian salarios que apenas superan los 500 mil pesos y una crisis financiera profunda en la obra social IOSFA, que ha dejado a militares activos y retirados sin cobertura adecuada para medicamentos y tratamientos complejos. En este escenario, la imagen de un ejército cambiando fruta por embragues se ha convertido, para muchos, en el símbolo de la precariedad que atraviesa el sector.

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