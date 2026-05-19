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INDEC

El costo de la construcción con una suba por encima de la inflación

Con esta suba, el acumulado interanual alcanzó el 30,2%.

Por Agencia NA
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el Índice del Costo de Construcción, el cual subió 3,1% en abril respecto a marzo.

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Este aumento llevó al 30,2% acumulado interanual. En este sentido, es válido reproducir la comunicación del instituto, el cual en su informe mensual marcó que el nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) corresponde al Gran Buenos Aires.

En primer lugar, sobre el capítulo de mano de obra marca que “refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con fecha 31 de marzo de 2026 (...) aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde abril de 2026 y una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución. Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo ‘Gastos generales’, debido a que este contiene el ítem ‘Sereno’, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución”.

En segundo lugar, en relación al capítulo de Gastos generales expone que este “incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de abril a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas. El cuadro tarifario se encuentra disponible en las resoluciones ENRE 198/26 y 197/26”.

Y que asimismo “incluye una actualización autorizada por la resolución RESOL 2025-53-APN-SOP#MEC de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca”.

Por último, expresa que “el capítulo incorpora una actualización autorizada por el ente regulador ENARGAS en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas”.

En cuanto a los materiales cuenta que “se seleccionaron por la importancia de su incidencia en el costo total de la obra, manteniéndose una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem de obra”.

Ahora, sobre la mano de obra señala que “la actividad de la construcción presenta varios tipos de organización empresarial. Para este indicador se ha considerado aquel en que la empresa constructora asume parte de los trabajos y otros los subcontrata”.

A su vez y a los efectos del cálculo, “se ha supuesto que las tareas de albañilería y hormigón armado son ejecutadas por una empresa constructora con personal propio y son supervisadas por un capataz de primera, mientras que se subcontrata la mano de obra de yesería, pintura y la de las instalaciones sanitarias, contraincendios, de gas y eléctricas”.

En tal sentido, “los valores de este capítulo corresponden al costo de la mano de obra de obras civiles de arquitectura ubicadas en la región de cobertura del indicador”, es decir, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense.

Por otro lado, en cuanto a las variaciones del capítulo Mano de obra, también para el mes de abril, indica que se “registra una suba de 3,1% mensual. Este resultado surge como consecuencia de un incremento de 2,6% en ‘Mano de obra asalariada’ y de 6,0% en ‘Subcontratos de mano de obra’”.

También, en el capítulo de gastos generales “se incluyen aquellos elementos que no son específicamente materiales ni mano de obra, directamente incorporados en la ejecución de la obra, y que fueron seleccionados por su importancia relativa en el costo del capítulo. En esta oportunidad se presentan los que corresponden a servicios de alquiler”.

En este punto, las variaciones de precios de algunos servicios en abril para el ítem de obra, “el índice nivel general puede desagregarse de una forma alternativa a los capítulos”; es decir que “esta comprende las principales tareas que conforman una obra, reagrupadas en 13 ítems de obra”.

¿Cómo se compone cada ítem?

Tal cual cuenta el informe del INDEC, “cada ítem se compone de los elementos necesarios para su ejecución”, como son “los insumos de materiales, mano de obra y servicios. La cantidad de esos componentes varía de acuerdo con el ítem de obra y modelo del que se trate”.

Uno a uno los aumentos

“En el análisis por ítem de obra para abril, respecto al mes anterior, se registran los mayores aumentos en ‘Yesería’ (5,6%), ‘Pintura’ (4,9%), ‘Instalación eléctrica’ (4,6%), ‘Carpintería de madera’ (3,9%) e ‘Instalación sanitaria y contraincendios’ (3,9%), y las menores variaciones en ‘Movimiento de tierra’ (2,8%), ‘Albañilería’ (2,7%), ‘Estructura’ (2,7%), ‘Carpintería metálica y herrería’ (2,4%) y ‘Ascensores’ (-0,9%)”.

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