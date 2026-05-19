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Panorama económico

Milei afirmó que "la economía resistió" dos "shocks muy negativos" y anticipó que la inflación seguirá bajando

El Presidente habló en el evento VALO realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Reivindicó el ajuste fiscal, destacó el saneamiento del Banco Central y aseguró que el Gobierno mantendrá el “apretón monetario”

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente Javier Milei expuso este martes en el Evento Institucional – VALO realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y defendió el rumbo económico del Gobierno, el equilibrio fiscal y la política monetaria aplicada por su administración. Durante su discurso, sostuvo que la economía argentina resistió “dos shocks muy negativos” y aseguró que los indicadores de marzo y abril comenzaron a mostrar “señales de recuperación”.

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“Creo que nunca en la historia se produjo una divergencia tan grande entre lo que dicen los medios y los datos”, afirmó al comienzo de su intervención. Luego agregó: “Se debe llamar la abstinencia de pauta y de que decidimos cambiar la Argentina y no transar con el statu quo y menos con sus marionetas”.

Milei explicó que el programa económico del Gobierno se sostiene sobre tres pilares: la política fiscal, la monetaria y la cambiaria. “La política del déficit cero significa que la relación deuda producto no crece. Y si la relación deuda producto es no creciente, la consecuencia natural de eso es que el país se convierte en solvente intertemporalmente”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó: “Voy a hacer todo lo posible para que Argentina se convierta en investment grade”. También vinculó el equilibrio fiscal con la reducción del riesgo país y la baja de la tasa de interés.

Sobre la política monetaria, señaló: “Nosotros tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos de seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación”. Y añadió: “No vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación”.

El mandatario sostuvo que el Gobierno todavía enfrenta “los rezagos de la política monetaria”, el “money overhang generado por el control de capitales” y los “shocks” internacionales. Aun así, insistió en que la prioridad seguirá siendo bajar la inflación.

También defendió la estrategia cambiaria y aseguró que el Gobierno acumuló reservas sin trasladar esa emisión a los precios. “Si nosotros expandimos, esa emisión genera inflación y, por lo tanto, esterilizamos”, indicó.

Durante buena parte del discurso, Milei explicó su visión sobre la tasa de interés y cuestionó los enfoques económicos tradicionales. “Para nosotros, la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal. La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero”, afirmó.

El Presidente vinculó el crecimiento económico con la inversión privada y reivindicó el rol de los empresarios. “Sin empresarios no hay nada. Cualquier experimento que se intentó hacer desde el Estado ha fracasado”, sostuvo.

Además, afirmó que el ajuste permitió devolver recursos al sector privado. “Entre lo que se achicó de déficit, más la caída de impuestos, más la eliminación del cuasifiscal, se les devolvió a los argentinos de bien cien mil millones de dólares”, aseguró. Según indicó, eso permitió que “la pobreza en la frecuencia mensual” pasara “de cincuenta y siete a veintinueve”.

Milei también destacó el rol del Ministerio de Capital Humano y sostuvo que el Gobierno cambió “la lógica de la política social”. “Pasamos de la política social que le regalaba el pescado a la gente a enseñarle a pescar”, afirmó.

En otro tramo de la exposición, el Presidente repasó la situación económica que encontró al asumir. “Estábamos al borde de la peor crisis de la historia argentina”, aseguró. Según describió, el Gobierno recibió “un desequilibrio monetario que era el doble de la previa del Rodrigazo”, reservas internacionales negativas y “indicadores sociales peores que los que había durante el 2001”.

También reivindicó la decisión de no avanzar con una reestructuración compulsiva de la deuda. “Ni defaulteamos, ni hicimos un plan Bonex, ni reperfilamos”, afirmó.

Milei aseguró que el Gobierno logró alcanzar el equilibrio fiscal rápidamente. “Gracias a ese equipo maravilloso que lidera Toto Caputo, pusimos las cuentas en orden en el primer mes”, dijo en referencia al ministro de Economía Luis Caputo.

“Hemos apagado a mitad del año veinticuatro todos los mecanismos de impulso de emisión monetaria”, agregó sobre el trabajo realizado por el Banco Central bajo la conducción de Santiago Bausili.

El Presidente afirmó que la inflación pudo haber escalado “a niveles del quince mil, diecisiete mil por ciento”, pero sostuvo que el ajuste fiscal y el saneamiento del Banco Central evitaron ese escenario. “La tasa de inflación empezó a bajar de manera brusca”, indicó.

Además, responsabilizó a la oposición por la volatilidad financiera registrada después de las elecciones legislativas porteñas. “Empezó un ataque feroz de la política contra el equilibrio fiscal, con cuarenta leyes tratando de romper el equilibrio fiscal”, afirmó.

Según Milei, esa situación provocó una salida de los activos argentinos, una suba del riesgo país y un aumento de las tasas de interés. “Una economía que venía expandiéndose se frenó en seco”, señaló.

Aun así, destacó que la actividad económica resistió el impacto. “La economía resistió y los datos que tienen que ver con marzo y abril empiezan a mostrar señales de recuperación”, afirmó. También anticipó una desaceleración de la inflación: “El último dato de inflación ya mostró una caída frente al mes anterior y con lo que tiene que ver respecto al próximo dato, va a seguir mostrando una caída”.

En el cierre, Milei reivindicó las desregulaciones impulsadas por el Gobierno y aseguró que la administración nacional realizó “más de quince mil desregulaciones”. También defendió la eliminación de la ley de alquileres y cuestionó normas como la ley de góndolas y la ley de abastecimiento.

“Estamos frente a una posibilidad de crecimiento enorme”, sostuvo. Y agregó: “Si nosotros logramos sostener este camino, vamos a lograr lo que siempre soñamos, que es hacer Argentina grande nuevamente”.

FUENTE: Infobae

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