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Récord de mora familiar: la deuda de los hogares argentinos alcanza su nivel más alto en 22 años

El índice de morosidad trepó al 11,2% en febrero, encadenando 16 meses consecutivos de subas. Con este resultado, el desfinanciamiento privado supera los niveles de la pandemia y regresa a cifras que no se veían desde 2004.

Por Guido Berrini
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La estabilidad financiera de los hogares argentinos atraviesa su escenario más crítico en décadas. Según los últimos datos del sistema financiero, la morosidad en el pago de créditos y préstamos escaló al 11,2% en febrero, marcando un récord que no se registraba desde el año 2004. Este indicador encadena 16 meses de incrementos ininterrumpidos, superando incluso los niveles de desfinanciamiento observados durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

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Un estrangulamiento de los presupuestos domésticos

La crisis de cumplimiento no responde a conductas aisladas, sino a un estrangulamiento de los presupuestos de las familias. La combinación de salarios que pierden la carrera contra los precios, la contracción del empleo privado formal y el cierre de pymes ha dejado a los ciudadanos sin margen de maniobra.

Este deterioro se refleja en el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC), que registró diez meses consecutivos de deterioro hasta posicionarse en los 5,1 puntos. En términos técnicos, los hogares argentinos han ingresado en un estado de "Fragilidad Familiar", evidenciando la brecha existente entre el equilibrio macroeconómico buscado por el Gobierno y la realidad cotidiana.

Endeudarse para subsistir

Lo más preocupante para los expertos es la composición de esta deuda. A diferencia de otros periodos donde la mora crecía por créditos hipotecarios o prendarios, hoy las irregularidades se concentran en el financiamiento del consumo cotidiano. Las familias están dejando de pagar tarjetas de crédito o pequeños préstamos personales que fueron utilizados para cubrir necesidades básicas como:

  • Compras en el supermercado.
  • Medicamentos y servicios públicos.
  • Alquileres.

Este uso del crédito como estrategia de subsistencia diaria ha generado una "bola de nieve" financiera que amenaza con paralizar el consumo interno en todo el país.

El impacto en bancos y plataformas digitales

El fenómeno afecta tanto a la banca tradicional como a las nuevas plataformas de financiamiento digital. En el sector privado, entidades como el Grupo Financiero Galicia reportaron una morosidad del 7,7%, mientras que en Naranja X la cifra escaló al 16,9%. Por su parte, el Grupo Supervielle vio subir su ratio de mora al 5,6%.

Desde el sector de las fintech, Mercado Libre informó una dinámica distinta, con una cartera de crédito que creció un 87% interanual y niveles de mora que consideran "sólidos", situándose en un 8% para préstamos de 15 a 90 días.

Debate político y perspectivas futuras

En el ámbito legislativo, la oposición ha cuestionado duramente el rumbo económico. El diputado nacional Nicolás Trotta señaló que la velocidad del endeudamiento cuadruplicó los mínimos históricos de finales de 2024, subrayando que detrás de las cifras hay millones de personas recortando consumos elementales. Actualmente, circulan más de diez proyectos en la Cámara de Diputados que buscan fijar límites al endeudamiento para que el pago de obligaciones no supere el 30% de los ingresos familiares.

A pesar del panorama, algunas voces del sector financiero son optimistas. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y ejecutivos del Banco Santander sugieren que el deterioro podría haber alcanzado su punto de inflexión o techo en el primer trimestre de 2026. La expectativa es que, a medida que la inflación descienda y los salarios reales se recompongan, la capacidad de pago de las familias comience a normalizarse.

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