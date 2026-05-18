Cómo impactará en San Juan el cambio en Zonas Frías que impulsó el Gobierno nacional

Luego de haber intentado eliminar el subsidio de Zonas Frías en el Presupuesto 2026, el Gobierno nacional buscará este miércoles modificar el régimen que actualmente beneficia a más de 120.000 usuarios en San Juan en la Cámara de Diputados de la Nación. Si el proyecto se aprueba, el Gran San Juan quedaría excluido del beneficio y solo podrían acceder al subsidio quienes estén incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) o tengan en el grupo familiar a una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La Cámara de Diputados de la Nación convocó a una sesión para este miércoles a las 10 de la mañana, con el objetivo de tratar esta modificatoria. El objetivo de este cambio es eliminar las zonas que fueron incluidas en el 2021, inclusive San Juan. El nuevo texto redefine el alcance de la Zona Fría y limita el beneficio a las regiones históricamente contempladas por el régimen, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, incorpora subsidios para la compra de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas zonas, con el objetivo de abarcar las distintas formas de acceso a la energía que existen en los territorios incluidos.

De esta manera, de aprobarse el proyecto en ambas cámaras, el Gran San Juan quedaría excluido de todos los subsidios. Aquellos usuarios que vivan en esta zona y que quieran acceder al subsidio, deberán cumplir con determinados requisitos socioeconómicos.

El proyecto dispone que el beneficio quede limitado a los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Entre ellos se encuentran los hogares con ingresos netos de hasta tres Canastas Básicas Totales, las familias que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP y quienes tengan integrantes beneficiarios de la Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

También podrán acceder al subsidio los hogares donde al menos uno de sus miembros posea Certificado Único de Discapacidad (CUD). En esos casos, la Secretaría de Energía deberá evaluar la necesidad de asistencia económica para afrontar el pago de los servicios energéticos. De esta manera, el acceso al beneficio quedará determinado tanto por criterios geográficos como por la situación socioeconómica de cada familia.

Las posiciones de los diputados sanjuaninos

Debido a que se trata de una iniciativa nacional, tanto José Peluc como Abel Chiconi votarán a favor. La novedad reside en el cambio de posición de los legisladores que representan al oficialismo provincia, Nancy Picón y Carlos Jaime. El bloque Producción y Trabajo fue uno de los bloques firmantes que colaboraron al despacho favorable para que este miércoles se trate el proyecto.

En este sentido, Picón opinó que este cambio es fundamental para igualar condiciones entre usuarios. “Hoy tenía el subsidio alguien que vive en Recoleta o en Palermo y gozaban del mismo subsidio que alguien que vive en una zona mucho más vulnerable. La idea es que el subsidio llegue a quienes más lo necesitan”, dijo en el programa La Picada.

Por su parte, el diputado peronista Cristian Andino adelantó que tanto él como Jorge Chica votarán en contra de la iniciativa. "Los usuarios que no entren en el SEF tendrán aumentos de más del 40% en sus boletas. Y los que sí entran solo tendrán beneficios en uno de los tres items de las boletas de gas", manifestó.