Llega una nueva edición del Black Week Mayorista: estos son los negocios que participan de San Juan

Con el objetivo de hacerle frente a la caída de las ventas, los supermercados mayoristas de todo el país llevarán a cabo la Black Week Nacional Mayorista del lunes 18 al domingo 24 de mayo. La iniciativa, impulsada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), llega justo después del Hot Sale 2026 y contará con unos 200 locales adheridos, tanto físicos como virtuales. En San Juan, hay negocios que también participan de la iniciativa.

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Durante estos siete días, se ofrecerán descuentos de hasta el 40% en productos de primera necesidad como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza. Desde CADAM señalaron que la propuesta busca "combatir la inflación" y dinamizar el sector en un contexto de desaceleración económica, apoyándose en el último dato de inflación de abril (2,6%, el más bajo desde noviembre de 2025).

Cada comercio tendrá la libertad de definir sus propias ofertas, topes de descuento y si los beneficios aplican solo a comerciantes minoristas o también al público general. Los locales participantes y sus promociones se podrán consultar en la web oficial de CADAM.

A continuación, los mayoristas de San Juan que participan en la campaña:

Makro

Ruta Nacional N° 40 y Cano

Basualdo

San Juan

Av. Guillermo Rawson Sur 1402

America Mayorista S.A.

Hipólito Yrigoyen 1515 - Santa Lucía

Yaguar

Acceso Este, entre Circunvalación y Monumento al Gaucho