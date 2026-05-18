Nuevo perfil urbano

El Gobierno quiere habilitar edificios de 20 pisos en San Juan

El Ministerio de Infraestructura analiza imitar a Chile y modificar los actuales límites de altura para permitir edificios de mayor escala en San Juan. La iniciativa apunta a atraer inversiones inmobiliarias y acompañar el crecimiento urbano.

El ministro Fernando Perea confirmó que el Gobierno analiza modificar los límites de altura para habilitar edificios de hasta 20 pisos en distintos sectores del Gran San Juan.

El Gobierno de San Juan avanza en un análisis técnico y urbanístico para modificar los actuales códigos de construcción de Planeamiento y permitir el desarrollo de edificios de hasta 20 pisos en distintos sectores del Gran San Juan.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio impulsado por el Ministerio de Infraestructura que busca ordenar el crecimiento urbano y facilitar inversiones inmobiliarias de gran escala.

La información fue confirmada por el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, durante una entrevista con Diario Huarpe, donde explicó que ya existen conversaciones con áreas técnicas y de Planeamiento para avanzar en una actualización de los límites de altura que hoy rigen en la provincia. “Estamos dialogando con Planeamiento para llevar a 20 pisos la línea de construcción de la provincia”, sostuvo el funcionario.

El debate por la altura

Según explicó, la idea es adaptar el desarrollo urbano de San Juan a estándares que ya existen en otras ciudades ubicadas en zonas sísmicas similares. En ese marco, mencionó como ejemplo a Santiago de Chile, ciudad que visitó recientemente por cuestiones laborales.

“Me tocó ir a una actividad y estábamos parando en el piso 33. Miraba los edificios de 30 o 35 pisos y pensaba que es la misma zona sísmica que tenemos nosotros, incluso peor”, relató.

Perea consideró además que San Juan quedó rezagada en materia de altura edilicia. “Nosotros seguimos chato, seguimos a ocho o nueve pisos”, afirmó el ministro, al remarcar que las nuevas tecnologías constructivas y las normas antisísmicas permiten avanzar en proyectos de mayor envergadura sin comprometer la seguridad.

Para atraer inversiones

La discusión sobre elevar el límite de altura está directamente vinculada con otro de los proyectos estratégicos que impulsa Infraestructura: la elaboración de un master plan urbano para distintos terrenos del Gran San Juan.

Para eso, la Provincia creó un Departamento de Dirección de Proyectos Urbanos, integrado por equipos técnicos que trabajan en detectar áreas aptas para futuros desarrollos inmobiliarios y comerciales.

La idea es generar estudios preliminares y propuestas urbanísticas para ofrecerle al inversor información ya procesada, reduciendo tiempos y costos al momento de analizar posibles proyectos. “Detectamos terrenos en distintos puntos de la provincia y hacemos una especie de master plan. Entonces viene el inversor y ya tiene una idea de partido desarrollada”, señaló el funcionario.

En ese sentido, explicó que el Estado no desarrollará los proyectos terminados, pero sí presentará esquemas preliminares con distintas posibilidades de construcción. “Nosotros no hacemos el proyecto terminado, pero sí mostramos posibilidades concretas. Por ejemplo: acá entran cuatro torres de 20 pisos”, indicó.

Desde el Gobierno entienden que este esquema podría acelerar inversiones privadas en momentos en que San Juan busca acompañar el crecimiento económico vinculado a la minería y la expansión demográfica proyectada para los próximos años.

