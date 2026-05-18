El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en abril

El Gobierno nacional logró un superávit fiscal de $268.103 millones, con lo cual el acumulado del primer trimestre alcanzó a 0,2% del PIB.

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“Durante abril, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $268.103 millones, producto de un resultado primario de $632.844 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $364.741 millones”, señaló el Ministerio de Economía.

El parte oficial que procesó Agencia Noticias Argentinas indicó: “El Sector Público Nacional acumuló en los primeros cuatro meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB), reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno”.

Economía señaló que “los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $13.411.787 millones (+29,6% i.a.)”.

“En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de 26,9% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Débitos y Créditos (+35,1% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+28,4% i.a.), y la recaudación por IVA neto de reintegros (+28,1% i.a.).

En tanto, "los Derechos de exportación cayeron 17,4% i.a.", precisó el comunicado. Asimismo, precisó que durante abril, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $12.778.943 millones (+34,5% i.a.).

En ese sentido explicó: “En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $8.094.859 millones (+32,2% i.a.). Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.620.999 millones (+28,1% i.a.)”.

“Las transferencias corrientes alcanzaron los $4.389.589 millones (+29,1% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +46,8% i.a.. Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en abril alcanzaron los $731.118 millones (-18,6% i.a.)”, agregó el parte.

Economía informó: “Los subsidios económicos se incrementaron en $701.872 millones, particularmente por el pago en la primera semana de abril de los gastos asociados a las transacciones de energía de marzo”.

Por último, el gasto de capital se ubicó en $420.661 millones (+123,2% i.a.). Descontados los aportes de capital a organismos internacionales, el incremento en la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital fue de $130.990 millones (+69,5% i.a.).

Qué dijo Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló: “El superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos”.

“Esta dinámica permitirá alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional, un hecho inédito en la historia argentina”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

FUENTE: Agencia NA