lunes 18 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuentas oficiales

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en abril

El saldo favorable en el primer cuatrimestre es de 0,2% del PIB.

Por Agencia NA
image

El Gobierno nacional logró un superávit fiscal de $268.103 millones, con lo cual el acumulado del primer trimestre alcanzó a 0,2% del PIB.

Lee además
la imagen de milei sigue en caida y la desaprobacion del gobierno roza el 55%
Sondeo nacional

La imagen de Milei sigue en caída y la desaprobación del Gobierno roza el 55%
recorte en educacion: el gobierno quito mas de $78.000 millones y freno obras universitarias
Motosierra a full

Recorte en educación: el Gobierno quitó más de $78.000 millones y frenó obras universitarias

“Durante abril, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $268.103 millones, producto de un resultado primario de $632.844 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $364.741 millones”, señaló el Ministerio de Economía.

El parte oficial que procesó Agencia Noticias Argentinas indicó: “El Sector Público Nacional acumuló en los primeros cuatro meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB), reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno”.

Economía señaló que “los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $13.411.787 millones (+29,6% i.a.)”.

“En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de 26,9% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Débitos y Créditos (+35,1% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+28,4% i.a.), y la recaudación por IVA neto de reintegros (+28,1% i.a.).

En tanto, "los Derechos de exportación cayeron 17,4% i.a.", precisó el comunicado. Asimismo, precisó que durante abril, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $12.778.943 millones (+34,5% i.a.).

En ese sentido explicó: “En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $8.094.859 millones (+32,2% i.a.). Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.620.999 millones (+28,1% i.a.)”.

“Las transferencias corrientes alcanzaron los $4.389.589 millones (+29,1% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +46,8% i.a.. Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en abril alcanzaron los $731.118 millones (-18,6% i.a.)”, agregó el parte.

Economía informó: “Los subsidios económicos se incrementaron en $701.872 millones, particularmente por el pago en la primera semana de abril de los gastos asociados a las transacciones de energía de marzo”.

Por último, el gasto de capital se ubicó en $420.661 millones (+123,2% i.a.). Descontados los aportes de capital a organismos internacionales, el incremento en la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital fue de $130.990 millones (+69,5% i.a.).

Qué dijo Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló: “El superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos”.

“Esta dinámica permitirá alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional, un hecho inédito en la historia argentina”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

El PRO se distancia de Milei y denuncia "soberbia y arrogancia" del Gobierno

El gobierno de Milei dice que cumple con el presupuesto universitario y calificó de "falsa" la denuncia por los hospitales

Adorni reapareció en una actividad de gobierno: participó en la inauguración de un centro automotriz

La guerra sin fin en el comercio de San Juan: una cámara habló sobre "medidas unilaterales", tras la polémica por el Día del Padre y los feriados

El Gobierno quiere habilitar edificios de 20 pisos en San Juan

Las acciones y los bonos argentinos retoman las subas en medio de las fluctuaciones de Wall Street

El empresario sanjuanino que creó un "Chardonnay negro" desembarca en Perú con sus vinos de Pedernal

Adiós a la "zona de la muerte": licitaron la esperada mega rotonda del Monumento al Gaucho

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en finca de pistacho de San Juan.
Operativo

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en una finca de pistacho en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

After clandestino: la policía frenó la fiesta de 100 personas en un boliche de Capital a las 11 de la mañana
Imparables

After clandestino: la policía frenó la fiesta de 100 personas en un boliche de Capital a las 11 de la mañana

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell
Tribunales

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

Imagen ilustrativa
Gravísimo antecedente

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en finca de pistacho de San Juan.
Operativo

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en una finca de pistacho en San Juan

Imagen ilustrativa.
Caos

"Dame la plata": tensión en un hotel alojamiento de Capital, con un hombre internado y una mujer arrestada

Te Puede Interesar

La guerra sin fin en el comercio de San Juan: una cámara habló sobre medidas unilaterales, tras la polémica por el Día del Padre y los feriados
Fuerte comunicado

La guerra sin fin en el comercio de San Juan: una cámara habló sobre "medidas unilaterales", tras la polémica por el Día del Padre y los feriados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Municipalidad de Zonda. 
En la mira

El escándalo de los "ñoquis" en Zonda: empleados deberán devolver sueldos cobrados sin trabajar

Imagen ilustrativa.
Caos

"Dame la plata": tensión en un hotel alojamiento de Capital, con un hombre internado y una mujer arrestada

Lourdes Arrieta volvió a San Juan para apoyar a afiliados del IOSFA y habló de su futuro político: Me gustaría ser gobernadora
Una crisis que escala

Lourdes Arrieta volvió a San Juan para apoyar a afiliados del IOSFA y habló de su futuro político: "Me gustaría ser gobernadora"

El ministro Fernando Perea confirmó que el Gobierno analiza modificar los límites de altura para habilitar edificios de hasta 20 pisos en distintos sectores del Gran San Juan.
Nuevo perfil urbano

El Gobierno quiere habilitar edificios de 20 pisos en San Juan