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Conferencia de prensa

El gobierno de Milei dice que cumple con el presupuesto universitario y calificó de "falsa" la denuncia por los hospitales

Así lo expresó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Por su parte, denunció que el gobierno de Alberto Fernández transfería fondos a las universidades con hasta cuatro meses de atrasos y lo hacía en el marco de una inflación, que ubican, en un 211,4% anual.

Por Agencia NA
adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que el Gobierno nacional cumple con la ejecución del presupuesto universitario y volvió a cargar contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el desfinanciamiento de los hospitales.

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Luego de que la Justicia concediera un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, el funcionario planteó que dicha "nació suspendida en su ejecución", hasta que los legisladores que la sancionaran "determinen en el Congreso las fuentes de su financiamiento".

"Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación o más pobreza", sostuvo en conferencia de prensa.

En la misma línea, amplió: "Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades y hasta han dicho que queríamos cerrarlas. El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026, la partida destinada a universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026".

Por su parte, denunció que el gobierno de Alberto Fernández transfería fondos a las universidades con hasta cuatro meses de atrasos y lo hacía en el marco de una inflación, que ubican, en un 211,4% anual. "Hoy, esos pagos se realizan en forma mensual y por supuesto la inflación hoy es del 31,5% y no del 211,4%. También es falsa la denuncia de la Universidad de Buenos Aires respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios", sentenció.

Asimismo, Adorni aclaró: "El Gobierno transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el Presupuesto 2026, que contempla la función salud tanto para gastos en funcionamiento como para gastos en personal. Lo que la UBA reclama es una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país".

"Una sola universidad pretende apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales", aseveró el ministro coordinador.

Por último, en la previa a la movilización del 12 de mayo, el funcionario planteó que espera que prime "el sentido común y la sensatez", y garantizó que la administración libertaria considera como derechos "fundamentales, inalienables y universales" a la educación y la salud.

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