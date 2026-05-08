Para la UIA, San Juan puede vivir un impacto similar al de Vaca Muerta

Martín Rappallini, presidente de la UIA, pasó por San Juan y dejó importantes declaraciones, al estimar que San Juan puede convertirse en el próximo Añelo, por el boom del cobre.

La crisis industrial que atraviesan distintos sectores del país convive, según el presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA ), Martín Rappallini, con polos de crecimiento que muestran una dinámica completamente distinta. Y para el empresario de Alberdi Desarrollos, San Juan aparece con un matiz especial en un futuro gracias al impulso de la minería del cobre.

Proyecciones en la Expo Minera Argentina confiable y San Juan transformada: los titulares que imagina la minería para 2030, según cinco líderes clave

En un mano a mano con Tiempo de San Juan , Rappallini hasta comparó el impacto que puede generar la minería del cobre en esta provincia con el fenómeno de Vaca Muerta en la localidad de Añelo, en Neuquén.

San Juan y el “efecto Añelo”

El presidente de la UIA aseguró que la provincia muestra con claridad ese contraste entre sectores en crisis y otros en plena expansión que vive hoy la industria argentina. “Aquí se ve claramente que hay una industria minera con expectativa de crecimiento y generación de empleo”, afirmó.

En ese punto, hizo referencia al impacto que podría generar el desarrollo cuprífero en la provincia y comparó el fenómeno con lo ocurrido en Vaca Muerta. “Me explicaron que el proyecto Vicuña va a generar 12.000 puestos directos y 35.000 indirectos en la primera etapa. Me han dicho que pueden llegar a tener casi 30.000 empleos directos y eso tiene un multiplicador de seis o siete. Alrededor de Vicuña va a haber una ciudad, va a ser como Añelo”, expresó.

Rappallini admitió además que el crecimiento de la actividad minera ya está despertando interés empresario en otras provincias. “Muchos industriales están viniendo a San Juan en busca de negocios”, aseguró.

Caída de actividad y el efecto importaciones

“La industria está pasando por un momento muy complejo, difícil”, afirmó al hablar del complejo panorama fabril a nivel nacional. Y explicó que actualmente existen “tres velocidades” dentro del entramado productivo argentino. “La velocidad más lenta todavía viene muy retrasada con respecto al 2022. Tenemos niveles de actividad casi 25% abajo en rubros como textil, calzado y metalmecánica”, sostuvo.

Según el titular de la UIA, esos sectores además enfrentan un escenario complicado por la apertura económica y el incremento de productos importados. “Están entrando más importados y eso está impactando al causar menores volúmenes de actividad y menores precios”, señaló.

Realidades paralelas y carga impositiva

En ese contexto, definió que hoy existen “realidades paralelas” dentro de la economía argentina. “Hay sectores que están muy complicados y pasando momentos muy difíciles, y otros que están en otra realidad”, resumió.

Rappallini también cuestionó que la apertura comercial haya avanzado más rápido que la reducción de impuestos prometida para el sector productivo. “Hay una carga impositiva difícil de soportar porque fue una de las promesas bajar impuestos, pero es algo que no ha ocurrido”, sostuvo.

El empresario remarcó además que la industria nacional compite en desventaja frente a otros países. “Los sectores transables compiten globalmente. El de Argentina tiene que competir con el de China o con otros países y ese es el problema de la industria nacional: competimos con jugadores que tienen condiciones mucho más favorables que las nuestras”, afirmó.

Consultado sobre los acuerdos comerciales internacionales, consideró que un eventual entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea, así como una mayor relación con Estados Unidos, pueden resultar positivos para Argentina. “Son países que tienen una estructura de costos mucho más alta que nosotros”, dijo.

Intensa actividad en San Juan

La entrevista se dio en el marco de la feria minera y de la cena por el Día de la Minería organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), que por primera vez se realizó en San Juan. El encuentro reunió a gobernadores de siete provincias, funcionarios nacionales, empresarios mineros y proveedores en medio de fuertes expectativas por el desarrollo del cobre argentino.

Durante su visita a la provincia, Rappallini participó ayer jueves del acto oficial por el Día de la Minería, la Mesa Federal Minera y recorrió los stands de la exposición realizada en el Estadio del Bicentenario.

En la mañana de este viernes mantuvo reuniones institucionales con el gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Producción Gustavo Fernández y miembros de la Unión Industrial de San Juan. Además, visitó la planta de la empresa farmacéutica Adium (ex Raffo) y posteriormente la planta de oxígeno de La Platense.