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Efeméride

A un año de la llegada de León XIV al papado: el paso a paso de aquella jornada histórica en San Juan

Las campanas de la Catedral, la emoción de los fieles y la celebración que se extendió hasta la noche fueron los hechos que dejaron marcado aquel 8 de mayo de 2025. En la nota, cómo se vivió en la provincia la llegada del nuevo Sumo Pontífice, con base en el archivo de Tiempo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este viernes se cumple un año de una de las jornadas más conmovedoras para la comunidad católica sanjuanina en los últimos tiempos. El jueves 8 de mayo de 2025, la fumata blanca apareció sobre el Vaticano y anunció al mundo la elección de León XIV como nuevo Papa. En San Juan, las campanas de la Catedral comenzaron a sonar de inmediato, los fieles se acercaron espontáneamente al templo y la emoción se extendió durante todo el día, desde el mediodía hasta la misa especial de la noche.

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Cerca de las 13 hora argentina, la noticia comenzó a recorrer televisores, radios y celulares. Apenas se vio el humo blanco en la Plaza San Pedro, las campanas de la Catedral San Juan Bautista irrumpieron en pleno centro sanjuanino. El sonido se extendió durante largos minutos y funcionó como una convocatoria silenciosa: decenas de personas empezaron a acercarse hasta el histórico templo para esperar el anuncio oficial del nuevo Sumo Pontífice.

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En la puerta de la Catedral, un joven flameaba con entusiasmo la bandera papal, mientras algunos automovilistas hacían sonar las bocinas para celebrar el histórico momento. Otros fieles ingresaban al templo para rezar y compartir la expectativa por el sucesor de Francisco I.

Uno de los grandes protagonistas de aquella jornada fue el padre Andrés Riveros. Con el celular siempre en la mano y atento a cada novedad llegada desde Roma, el sacerdote habló con los medios locales mientras aguardaba la confirmación oficial. “Un hermano será el sucesor de San Pedro”, expresó entonces, evitando dar favoritos y pidiendo únicamente que el nuevo Papa fuera “un cristiano”.

Mientras tanto, las campanas continuaban sonando sin pausa. Riveros explicó que aquel repique constante representaba “la alegría de un pueblo” que rezaba por un nuevo guía espiritual para la Iglesia Católica.

El anuncio de León XIV y la emoción de los fieles

La expectativa crecía minuto a minuto. Entre los presentes había familias sanjuaninas, jóvenes creyentes y también turistas que quedaron sorprendidos por la magnitud de la celebración. Johana, una visitante llegada desde Miami junto a su esposo sanjuanino, definió aquel momento como “una etapa nueva”, mientras que otra turista, Carla, llegada desde Buenos Aires, deseó que el futuro Papa mantuviera el legado de Francisco.

Finalmente, alrededor de las 14:20, llegó el anuncio más esperado. Frente a los micrófonos y rodeado de fieles, el padre Andrés confirmó el nombre del nuevo líder de la Iglesia Católica: León XIV. La emoción fue inmediata. Hubo abrazos, lágrimas y aplausos dentro y fuera de la Catedral.

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“Nos ayude a buscar un mundo más unido y en paz”, expresó Riveros apenas conocida la noticia. Para el sacerdote sanjuanino, el Cónclave había elegido “a un hombre de mundo” al que los fieles aprenderían rápidamente “a querer y conocer”.

Entre quienes esperaron durante más de una hora en el templo estaba Laura, una sanjuanina que llegó apenas vio la fumata blanca en televisión. Emocionada hasta las lágrimas, pidió que León XIV siguiera “la línea de Francisco I”.

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El abrazo entre el padre Andr&eacute;s y Laura.

El abrazo entre el padre Andrés y Laura.

La misa especial y el mensaje de la Iglesia sanjuanina

La celebración continuó durante la tarde y la noche. A las 20 horas, la Catedral San Juan Bautista realizó una misa especial dedicada al nuevo Papa. El templo estuvo colmado y contó con la presencia de autoridades, entre ellas la intendenta de Capital, Susana Laciar.

Durante la ceremonia, el padre Andrés volvió a transmitir su emoción y dedicó unas palabras que quedaron grabadas entre los fieles: “Vaya que han sido prominentes los rezos, regalándonos a este señor que ni bien se ha asomado a ese balcón lo hemos empezado a querer”.

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El aplauso fue inmediato y un grito colectivo inundó la Catedral: “¡Viva el Papa!”. Además, la misa estuvo dedicada a la Virgen de Luján y a una oración especial por la Argentina y sus necesidades.

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Aquella misma tarde, el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, difundió un mensaje grabado en el que celebró la elección del nuevo Pontífice. “Un Papa que quiere marcar su pontificado alentándonos a todos a la paz. A la paz en el mundo, a la paz en nuestras familias”, expresó.

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También destacó la continuidad con el legado de Papa Francisco y pidió a los fieles acompañar con oración el inicio de esta nueva etapa de la Iglesia Católica.

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