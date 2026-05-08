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Subsidio provincial

Garrafa social en San Juan: confirman que el operativo arranca a fin de mayo

La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, brindó detalles sobre el programa que llegará a los 19 departamentos y priorizará a las zonas sin red de gas natural.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se viene el operativo de garrafa social en San Juan.

Se viene el operativo de garrafa social en San Juan.

El Gobierno de San Juan confirmó la puesta en marcha de un programa destinado a subsidiar la compra de garrafas de gas, una medida clave para los hogares que carecen de conexión a la red de gas natural. Fabiana Carrizo, directora de Defensa al Consumidor de la provincia, explicó que se trata de una iniciativa con historia pero que desde hace dos años es financiada en su totalidad por el Estado provincial. Según indicó la funcionaria, este año el beneficio tendrá como prioridad la cercanía con la periferia, enfocándose específicamente en aquellos lugares donde no existe infraestructura de gas instalado.

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En cuanto a la logística del operativo, Carrizo adelantó en diálogo con Radio Sarmiento que el programa comenzará a implementarse a finales del corriente mes de mayo. Para asegurar un alcance efectivo, se ha diseñado un esquema de trabajo en equipo que involucra a las intendencias y diversas instituciones de los 19 departamentos, quienes colaboran en identificar los puntos donde el beneficio es más necesario.

La funcionaria destacó que la intención es realizar un rastrillaje profundo en cada territorio para que todos los vecinos puedan acceder a la asistencia. El recorrido inicial está previsto que comience en el departamento de Rivadavia, para luego trasladarse hacia las zonas periféricas donde el consumo de gas envasado es vital durante los meses de frío.

Respecto a los costos finales que deberán afrontar los usuarios, la directora señaló que los precios se darán a conocer el mismo día del lanzamiento oficial, ya que actualmente se están terminando de cerrar los detalles técnicos y financieros para poner el programa en el territorio de manera definitiva.

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¿Y los cortes de luz?

También la funcionaria abordó la problemática de las interrupciones en el servicio eléctrico que afectan a los sanjuaninos luego del fuerte viento Zonda del miércoles. Sobre este punto, Carrizo aclaró que, si bien existe un ente regulador específico para esta actividad como es el EPRE, su repartición tiene una participación activa cuando los usuarios enfrentan irregularidades.

La funcionaria explicó que los reclamos deben iniciarse por las vías correspondientes del ente regulador, pero Defensa al Consumidor interviene y gestiona denuncias cuando se producen demoras excesivas en la restitución del servicio o cuando los cortes provocan daños materiales, como la quema de electrodomésticos. En tales circunstancias, la oficina trabaja para proteger al consumidor final, aunque recordó que la mayoría de los usuarios opta por recurrir al ente regulador como instancia terminal para la resolución de sus conflictos con la empresa prestataria.

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