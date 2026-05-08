Qué se habló en la cena minera más importante: entre roscas, rock y un operativo de seguridad pocas veces visto

Karina Milei recibió un presente de manos de Roberto Cacciola durante la cena por el Día de la Minería organizada por CAEM en San Juan. La secretaria General de la Presidencia mantuvo un perfil bajo, en una noche atravesada por fuertes medidas de seguridad.

Por primera vez, la tradicional cena por el Día de la Minería organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) se mudó de Buenos Aires a San Juan. Y no fue una cena más. En los salones de La Quina Nazareno, en Pocito, unas 600 personas del universo político y minero nacional se mezclaron entre brindis, acuerdos, gestos de poder y conversaciones en voz baja que dejaron claro que la provincia hoy es el gran tablero donde se juega buena parte del futuro minero argentino.

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Así fue el paso Karina Milei fue recibida por militantes en San Juan y habló de minería con críticas a gobiernos anteriores

Pero antes de las roscas, hubo una escena que monopolizó los comentarios en los pasillos: el impresionante operativo de seguridad por la presencia de Karina Milei.

El operativo que llamó la atención

La secretaria General de la Presidencia llegó cerca de las 20.30, vestida completamente de negro, sobria, con su característica cabellera rubia suelta y acompañada por una numerosa comitiva. Entró rápido, casi encapsulada entre custodios, y desapareció por algunos minutos en oficinas internas del complejo.

Los asistentes comentaban sorprendidos el despliegue previo para ingresar: filas, controles exhaustivos, al menos cuatro perros especializados en detección de explosivos y decenas de efectivos de civiles mezclados entre los invitados. Algunos lo consideraban lógico por el nivel político del evento. Otros, exagerado. En cualquier caso, todos hablaron de eso.

Cuando todos estuvieron sentados, el locutor pidió silencio y comenzó el tramo formal de la noche. El anfitrión, Roberto Cacciola, presidente de CAEM, tomó el micrófono y trazó un discurso con fuerte tono político y económico. Habló de un “periodo de inversiones inédito” para la Argentina y marcó tres hitos que, según planteó, cambiaron el escenario para la minería.

El mensaje para el mundo minero

Primero, el equilibrio fiscal. Después, el impacto del RIGI y la Ley Bases, que dijo que despertaron un enorme interés internacional. Y finalmente, la discusión sobre la Ley de Glaciares y la autonomía provincial sobre los recursos naturales.

“No podemos gastar más de lo que recibimos”, sostuvo Cacciola, antes de remarcar que hoy San Juan concentra a “los principales jugadores mundiales” del negocio minero.

La frase no pareció casual. Entre las mesas estaban varios de esos jugadores globales y buena parte del poder político que hoy acompaña el desarrollo minero.

El gobernador Marcelo Orrego compartió mesa con Karina Milei, el presidente de la Cámara de diputados Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, los gobernadores Raúl Jalil y Carlos Sadir, y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

En otra mesa cercana se ubicaron los ministros sanjuaninos Gustavo Fernández y Juan Pablo Perea, atentos a cada movimiento de una noche donde casi todas las conversaciones terminaban, tarde o temprano, en inversiones, infraestructura o permisos.

Uno de los anuncios que más comentarios generó fue el de Cacciola sobre el ingreso formal de la minera BHP a CAEM. El gigante mundial -que junto a Lundin desarrolla el megaproyecto Vicuña en San Juan- se incorporó individualmente a la cámara empresaria, un gesto que en el sector leyeron como una señal del peso estratégico en el mapa global del cobre.

Karina, el centro de la noche

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Karina Milei habló poco: subió al escenario y agradeció a la institución y a los inversores “que creyeron en el país y en este gobierno”. Recibió una placa, saludó, sonrió para algunas fotos. “soy una parte nada más del gobierno que trabaja para que todo esto salga adelante", dijo y agradeció “a todos los inversores que creyeron en el país y en este gobierno y que están invirtiendo para que podamos tener una Argentina mejor".

La recepción había comenzado antes, en los jardines, entre empanaditas, pinchos de carne y tragos -con y sin alcohol- preparados por una conocida firma sanjuanina. Adentro, el menú siguió con medallón de carne al Malbec, papas y vino sanjuanino Casimiro.

Entre rock furioso y rosca

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Pero la verdadera transformación de la noche ocurrió apenas Karina Milei “el Jefe” y gran parte de la comitiva nacional se retiraron. Fue como si alguien hubiera apretado otro interruptor. La banda Discman irrumpió en escena y el clima cambió por completo. Empezaron a circular más fernet, champagne y tragos. Los grupos se relajaron. El rock ganó volumen. Y comenzó la otra parte de la cena: la rosca.

Incluso el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, se acercó al escenario para seguir de cerca a la cantante de la banda, cuya potencia vocal terminó siendo uno de los comentarios inesperados de la noche. Hasta un referente de la cámara minera de Salta se sumó a una canción.

Mientras tanto, en distintos rincones del salón se armaban pequeños círculos de conversación. Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, hablaba sobre un posible acuerdo comercial con Canadá y el impacto que podría tener para economías regionales como la sanjuanina.

En otro sector, el tema caliente era la línea de 500 kV Nueva San Juan-Rodeo. Cerca de empresarios y operadores vinculados al grupo de “Los Azules”, se analizaba cómo encarar la audiencia del ENRE del próximo 3 de junio para cuestionar la adjudicación del control de la línea a Vicuña. Se supone que el holding de Eduardo Elsztain -con intereses en las minas Hualilán y Casposo- aparecía mencionado en la estrategia para dar pelea “con uñas y dientes”.

Tragos y empresarios hablando de IA

Hubo también espacio para temas menos ásperos. Empresas tecnológicas llegadas desde Buenos Aires elogiaban la velocidad y capacidad de los desarrolladores sanjuaninos vinculados a inteligencia artificial. Operadores mineros cruzaban datos sobre exploración. Los perforistas discutían cómo prepararse para la conferencia de cierre de la Expo Minera, este viernes por la tarde en el Estadio del Bicentenario.

Y entre charla y charla, el ministro de Turismo sanjuanino Guido Romero sorprendía como improvisado bartender de la noche, preparando tragos mientras el gobernador Orrego circulaba relajado entre empresarios, funcionarios y músicos.

La sensación general era la de una provincia viviendo un momento de centralidad pocas veces visto. Aunque también aparecieron críticas por las fallas organizativas de la Expo Minera, un tema que se coló en muchas conversaciones pese al récord de asistencia.

Al promediar la medianoche, con el volumen del rock ya en baja y las formalidades definitivamente archivadas, la cena más importante de la minería argentina dejó una postal difícil de ignorar: San Juan ya no solo organiza eventos mineros. Hoy parece haberse convertido en el lugar donde se cocina buena parte de las decisiones del sector.