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Harán una marcha para pedir justicia por Tiziano, el adolescente que murió ahogado tras caer al canal Benavídez

En redes sociales, la familia de Tiziano Araoz comenzó a convocar sanjuaninos para una marcha en la Plaza 25 bajo el lema "Basta de impunidad". El adolescente murió el 17 de enero y apuntan a otros menores como responsables de haberlo empujado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiziano Araoz
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La familia de Tiziano Araoz, el menor de 13 años que murió ahogado en el canal Benavídez en enero de este año, hará una marcha para pedir Justicia por el niño.

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A través de redes sociales, sus seres queridos convocaron para este viernes a las 17 en la Plaza 25, donde marcharán bajo el lema "basta de impunidad".

El hecho sucedió el sábado 17 de enero, cuando los menores jugaban en el canal, a la altura de calle Maradona, en el límite de Capital con Chimbas. El cuerpo del nene oriundo del Barrio Aramburu fue intensamente buscado, hasta que en horas de la madrugada del domingo fue hallado por el personal de rescate. Las versiones sobre lo ocurrido son confusas, y hay testigos que aseguran que otros niños que jugaban con él lo empujaron. Esos menores tienen 10, 14 y 8 años.

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