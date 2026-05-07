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Justicia Federal

Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena

Luego de que se confirmara el inicio del juicio en su contra para el 21 de mayo, fuentes allegadas al proceso develaron detalles de la acusación que afronta el penalista, junto al colombiano Jhon Sebastián Quevedo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El abogado sanjuanino Gustavo De La Fuente enfrentará el juicio en la Justicia Federal, tras ser acusado de integrar y dirigir una presunta organización de explotación sexual que operaba bajo la fachada de una agencia de “modelaje webcam” llamada “Belle Argentina”, en una causa que podría derivar en una severa condena de prisión si es hallado culpable.

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Según el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal, De la Fuente aparece señalado como uno de los supuestos jefes de una estructura dedicada a captar mujeres vulnerables para realizar transmisiones sexuales en plataformas para adultos y, además, organizar encuentros sexuales pagos.

La investigación sostiene que el abogado actuaba junto a Jhon Sebastián Quevedo Medina y que entre ambos habrían explotado sexualmente a al menos 37 mujeres entre marzo de 2022 y julio de 2024. Es por ello que el próximo 21 de mayo, se sentará en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio en su contra.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, las víctimas eran reclutadas mediante supuestas ofertas de trabajo vinculadas al “modelaje webcam”, orientadas especialmente a mujeres atravesadas por situaciones de vulnerabilidad económica, emocional y social. Una vez incorporadas a “Belle Argentina”, las jóvenes realizaban transmisiones sexuales en vivo a través de plataformas como Stripchat, Chaturbate, Cam4 y Camsoda.

Los fiscales aseguran que la organización retenía al menos el 50% de las ganancias generadas por las modelos y que además aplicaba multas y descuentos por llegadas tarde, cansancio, faltas, incumplimientos horarios y hasta consumos realizados en un kiosco vinculado a Quevedo Medina.

Pero la acusación va más allá de las transmisiones virtuales. El expediente sostiene que De la Fuente también habría intervenido en la organización de encuentros sexuales pagos en departamentos vinculados a él, especialmente en un inmueble de avenida Libertador, y que obtenía beneficios económicos derivados de esas prácticas.

La fiscalía lo describe no solo como abogado de “Belle Argentina”, sino como parte central de la conducción de la estructura. Entre los elementos mencionados aparecen escuchas telefónicas, movimientos bancarios, testimonios de víctimas y documentación secuestrada durante los allanamientos.

Los investigadores remarcan que varias mujeres y testigos identificaron a De la Fuente como uno de los responsables del emprendimiento. Además, sostienen que alojaba trabajadoras en propiedades suyas y que algunas denunciaron situaciones de acoso y pedidos de favores sexuales.

La resolución judicial también describe el funcionamiento interno de “Belle Argentina” como una estructura jerárquica. En la cúspide aparecían De la Fuente y Quevedo Medina; debajo estaban los “monitores”, encargados de controlar horarios y rendimiento; y en el último nivel se encontraban las modelos, responsables de las transmisiones sexuales.

La investigación detalla además jornadas extensas, malas condiciones laborales, provisión de juguetes sexuales, presión constante para cumplir objetivos y un sistema de control económico basado en descuentos y multas. Algunas mujeres declararon que trabajaban enfermas, soportaban frío extremo y falta de agua caliente, mientras que otras admitieron haber ingresado “por necesidad” o “desesperación”.

Para los fiscales, la prueba reunida es suficiente para sostener que existió una organización criminal orientada a la explotación sexual y que De la Fuente tuvo un rol activo y jerárquico dentro de ella. Entre las evidencias mencionadas aparecen intervenciones telefónicas, seguimientos, contratos, registros contables, transferencias bancarias, tareas de agente revelador digital y allanamientos.

La causa también expone la magnitud económica del presunto negocio. Según la fiscalía, la organización habría generado más de 141 millones de pesos vinculados a las víctimas identificadas y un rédito total cercano a los 250 millones de pesos.

En caso de ser condenado por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada, De la Fuente podría enfrentar penas que van desde los 8 hasta los 15 años de prisión, e incluso superiores si el tribunal considera acreditadas agravantes vinculadas a la cantidad de víctimas, la organización criminal y el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.

Si bien por la figura agravada la escala penal base puede llegar hasta 15 años de prisión, en este caso hay un dato clave y es que la fiscalía pidió que los hechos sean considerados en “concurso real”, porque sostiene que hubo múltiples víctimas y hechos independientes.

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