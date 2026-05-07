La Reserva de San Martín perdió con Belgrano en el Hilario Sánchez: Luchi Riveros marcó para el Verdinegro

La Reserva de San Martín no logra salir del mal momento. Este jueves, el conjunto sanjuanino perdió 2-1 frente a Belgrano en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 12 del campeonato juvenil, y continúa en el último puesto de la Zona B con apenas seis unidades.

Atento los hinchas San Martín-Platense en la cancha del 'Gallito' por Copa Argentina: se confirmó el horario

En Pocito Felipe Pigna, presente en la Expo Minera: firmó libros y vino acompañado de "Sarmiento", "San Martín" y otros próceres

Más allá del resultado, el Verdinegro dejó una imagen distinta a la de otros partidos. El equipo intentó asumir el protagonismo, manejó la pelota por momentos y generó varias aproximaciones, aunque volvió a quedar en evidencia la falta de contundencia en los metros finales .

Durante gran parte del primer tiempo, la historia parecía favorable para los dirigidos por San Martín. Incluso, a los 40 minutos, apareció una acción que levantó al equipo: el arquero Lautaro Garzón contuvo un penal y sostuvo el cero cuando el Pirata tenía la chance de adelantarse.

Sin embargo, en el complemento el partido cambió. Belgrano encontró espacios y logró romper la igualdad gracias a Amy Fleurilus, que aprovechó una desatención defensiva para poner el 1-0.

Minutos después apareció Luciano Riveros para marcar el empate 1-1 y devolverle tranquilidad a San Martín, que volvió a meterse en partido y tuvo otras situaciones para dar vuelta la historia.

Pero otra vez faltó eficacia. El conjunto sanjuanino no logró capitalizar sus chances y terminó pagándolo caro. Sobre el tramo final, Julián Núñez aprovechó una oportunidad para sentenciar el 2-1 definitivo a favor del Pirata.

Así, la Reserva verdinegra volvió a quedarse con las manos vacías pese a mostrar pasajes de buen juego y una actitud más agresiva. En la próxima fecha visitará a Deportivo Riestra.

Así está la tabla de posiciones: