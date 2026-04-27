"El sacrificio de años": la alegría del pibe sanjuanino al debutar con la camiseta de San Martín

San Martín le ganó a Quilmes por la mínima, sumó su segundo triunfo al hilo y los hinchas se ilusionan con este presente, que lo tiene a Alejandro Schiapparelli al frente. Si bien el resultado deportivo fue muy importante para prenderse entre los primeros, la noticia también pasó por Lautaro Agüero, el pibe sanjuanino que debutó en el Hilario con la camiseta verdinegra . Los hinchas le hicieron llegar su cariño cuando le tocó entrar en el complemento. El mensaje que tiró en redes.

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"El sacrificio de años resumido en un momento" , escribió Lautaro Agüero, el futbolista nacido en la cantera de Colón Junior, que este sábado hizo su presentación oficial. "Ardilla" ingresó a los 18 minutos del complemento por Sebastián Jaurena y no decepcionó: rápido, habilidoso y con muchas ganas, así se lo vio en el duelo ante Midland y Quilmes. Sin duda es una gran apuesta y lo van llevando de a poco.

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¿Quién es Lautaro Agüero, el pibe sanjuanino que debutó en el Hilario?

Su nombre es Lautaro Agüero, pero todos lo conocen como "Ardilla". Salió del corazón de Colón Junior y en julio de 2025 llegó el inesperado llamado para sumarse a San Martín. Era una de los tres joyitas que llevaron para Reserva, pero el jugador escaló más allá con su trabajo y consiguió vestir la camiseta del primer equipo en el ascenso.

Además de su recorrido en cancha de once, Lautaro también formó parte de los seleccionados sanjuaninos de fútbol playa y representó a la provincia en competencias con el equipo de la Liga Sanjuanina de Fútbol