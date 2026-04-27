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Cimbronazo

Por qué hubo revuelo en Caucete por la instalación de una antena en el cuartel de Bomberos Voluntarios

El incidente se desató el fin de semana, cuando la obra fue frenada por falta de permisos municipales. Según indicaron portales del departamento, vecinos denunciaron posibles riesgos y se organizaron para rechazar la antena. Desde el cuartel aclararon que solo alquilaron el espacio y que la empresa debe completar las habilitaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La colocación de una antena de telefonía en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Caucete generó gran polvareda con vecinos del barrio Huarpes. Según indicaron desde el departamento del Este, hubo rechazo y preocupación por el impacto de la estructura. El revuelo creció durante el fin de semana, cuando comenzaron los trabajos de instalación y debieron ser frenados por falta de habilitaciones.

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El malestar vecinal se hizo visible a través de videos y denuncias, según expresó el portal El Bastón. Advirtieron sobre posibles riesgos vinculados a la altura de la antena y a la supuesta emisión de radiación. Según relataron, las tareas arrancaron el sábado, pero fueron interrumpidas tras la intervención de autoridades municipales, que constataron que la obra no contaba con todos los permisos necesarios.

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Incluso, algunos vecinos acudieron a la comisaría para dejar asentada su preocupación y anticiparon que continuarían organizándose para evitar que la estructura sea emplazada en ese lugar, manifestó el medio. En paralelo, trascendió que la empresa a cargo -que sería de telefonía- no había completado la totalidad de los requisitos técnicos y legales exigidos para avanzar con el montaje.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios, en tanto, buscaron despegarse de la polémica. Su presidente, César Fernández, explicó a Tiempo de San Juan que la institución únicamente alquiló el espacio físico y que las habilitaciones corresponden a la empresa responsable de la antena. “Nosotros lo que hemos hecho es alquilar un espacio. Todo lo demás, permisos y autorizaciones, corre por cuenta de la empresa”, señaló.

En esa línea, reconoció que faltaba completar un trámite clave: la factibilidad final. Según indicó, la firma contaba con una prefactibilidad otorgada, pero no con la autorización definitiva, lo que motivó que el municipio ordenara desmontar la estructura cuando intentaron instalarla.

Fernández también se refirió a la preocupación por las radiaciones y buscó llevar tranquilidad. Aseguró que, según estudios realizados, este tipo de antenas no emiten radiaciones nocivas para la salud ni para el ambiente. “Eso ya se ha probado, no afecta ni a personas, ni a animales, ni a plantas”, afirmó.

Pese a la controversia, el titular del cuartel sostuvo que la instalación se concretará una vez que la empresa regularice la documentación pendiente.

El motivo de la instalación de la antena

En ese contexto, desde la conducción explicaron a este diario que el alquiler del espacio para la instalación de la antena responde a la crítica situación económica que atraviesa la institución. Según detalló Fernández, el cuartel arrastra una deuda de $2.800.000 con la empresa eléctrica DECSA y cuenta con un plazo de apenas cuatro días para evitar el corte del servicio, lo que pondría en riesgo la operatividad y la atención de emergencias. Ante la falta de ingresos y de asistencia regular, el acuerdo con la empresa de telefonía aparece como una alternativa para generar recursos y sostener el funcionamiento diario.

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