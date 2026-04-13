Bomberos Voluntarios de Caucete debe pagar casi $3.000.000 para evitar un corte de luz: apuntaron contra la anterior gestión por "descalabro administrativo"

Una deuda de $2.800.000 y un plazo de apenas cuatro días para evitar el corte del servicio eléctrico configuran un escenario crítico para los Bomberos Voluntarios de Caucete . La situación, según explicaron desde la actual conducción, pone en riesgo el funcionamiento del cuartel y la atención de emergencias.

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El presidente de la institución, César Fernández, detalló que el pasivo con la empresa DECSA ya existía al momento de asumir la nueva comisión -hace poco más de un año-, pero que se fue incrementando con el paso del tiempo debido a la imposibilidad de regularizarlo. En ese sentido, el jefe del cuartel solicitó una audiencia con el interventor de la firma para intentar acordar un plan de pago.

Desde la conducción actual apuntaron contra la gestión anterior, que estuvo a cargo durante más de una década, encabezada por Alfredo Albarracín como presidente y Marcelo Martín como tesorero. Según indicaron, recibieron una institución en condiciones críticas, tanto en lo administrativo como en lo operativo.

“Hay muchas necesidades. Cuando llegamos ninguna movilidad funcionaba y no había equipos correspondientes, ni comidas para las guardias”, expresó Fernández a Tiempo de San Juan. Además, agregó: “No sé qué va a pasar, estamos a la deriva. No estamos recibiendo nada por el descalabro administrativo de la gestión anterior”.

Entre las irregularidades detectadas, señalaron que al asumir no contaban con personería jurídica, CUIT ni cuenta bancaria, lo que dificultó la normalización institucional y el acceso a subsidios. De hecho, afirmaron que el último aporte estatal que recibió el cuartel fue en 2016 y que aún no han logrado completar toda la documentación necesaria para volver a percibirlo.

Actualmente, la institución cuenta con cerca de 120 socios, de los cuales la mayoría abona una cuota mensual de $5.000. Además, el cuerpo activo está integrado por casi 30 bomberos, quienes reciben asistencia mediante siete bolsones de mercadería para cubrir las guardias.

Para sostener el funcionamiento diario, desde el cuartel organizan actividades como venta de pollos y empanadas, y también obtienen ingresos a partir del alquiler de una antena de telefonía móvil instalada en el predio.

Si bien desde la comisión evaluaron iniciar acciones legales contra la gestión anterior, finalmente descartaron esa posibilidad al considerarla “innecesaria”. Si bien desde la comisión evaluaron iniciar acciones legales contra la gestión anterior, finalmente descartaron esa posibilidad al considerarla “innecesaria”.

En medio de la urgencia económica, el presidente puso a disposición un alias de Mercado Pago Cuartelbomberos.mp, a nombre de César Santiago Fernández- para quienes deseen colaborar. También habilitaron una línea telefónica (2644962935) para recibir ayuda o consultas.