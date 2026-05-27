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Leemos Argentina

El Bibliomóvil del Congreso llegó a 25 de Mayo con actividades educativas y entrega de material escolar

La jornada se realizó en la plaza departamental con participación de la comunidad educativa y autoridades, e incluyó el lanzamiento de un programa nacional de lectura y la distribución de libros y banderas a escuelas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación visitó 25 de Mayo. Durante la actividad, desarrollaron una jornada cultural y educativa en la plaza departamental, con la participación de alumnos, docentes, directivos y autoridades de distintos niveles.

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La actividad fue impulsada por el diputado nacional José Peluc y contó con la presencia del director coordinador general de la Biblioteca del Congreso, Alejandro Santa; el diputado nacional Abel Chiconi; el senador nacional Bruno Olivera; el concejal Gabriel Alcaraz; y el intendente Rodolfo Jalife.

Durante el encuentro, Santa anunció el lanzamiento del programa “Leemos Argentina” en la provincia. La iniciativa busca fomentar la participación de estudiantes, docentes y bibliotecarios de todo el país mediante un concurso de cuentos breves, con premios vinculados a tecnología y libros.

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Además, el funcionario destacó el recorrido del Bibliomóvil, que ya superó los 600 mil kilómetros en todo el territorio nacional con propuestas de promoción de la lectura y acceso a la cultura.

Por su parte, Peluc valoró la participación de la comunidad educativa y remarcó la importancia del trabajo articulado entre representantes de distintos espacios políticos para impulsar este tipo de actividades.

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