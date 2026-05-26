Janna volvió con una nueva canción mundialista y ya emociona a los sanjuaninos

La fiebre mundialista ya empezó a sentirse y en San Juan una joven artista volvió a encender la ilusión futbolera con música. Se trata de Janna Santero , la cantante sanjuanina que este martes lanzó un nuevo tema dedicado al Mundial y rápidamente comenzó a recibir apoyo en redes sociales y plataformas digitales.

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A través de un mensaje difundido entre seguidores y amigos, invitaron a acompañar el estreno en YouTube con comentarios, “me gusta” y distintas interacciones para ayudar a que el algoritmo haga llegar la canción a más personas.

Escuchá ADIVINA de Janna Santero:

Embed - ADIVINA - Janna Santero

La aparición del nuevo tema despertó inevitablemente el recuerdo de lo ocurrido en 2022, cuando Janna se volvió viral interpretando “Y yo te voy a alentar”, una canción escrita por su mamá, la cantante sanjuanina Mikaela Salinas.

En aquel momento, el videoclip explotó en TikTok y otras redes sociales, acumulando miles de reproducciones en pocas horas gracias a una letra cargada de emoción y referencias a Lionel Messi y a la ilusión argentina rumbo a Qatar.

La pequeña artista logró captar la atención de usuarios de todo el país con una interpretación que mezclaba ternura, pasión futbolera y sentimiento albiceleste. El fenómeno digital fue tan fuerte que incluso su familia soñaba con que la canción pudiera llegar a oídos del capitán de la Selección argentina.

Además de convertirse en un fenómeno viral, aquel lanzamiento marcó también el regreso de Mikaela Salinas a la composición musical después de un período de pausa atravesado por la pandemia.

Ahora, con un nuevo Mundial en el horizonte, Janna apuesta nuevamente a conquistar las redes y volver a emocionar a los hinchas argentinos con una canción que ya empieza a circular entre los fanáticos del fútbol y la música.

En pocas horas, el estreno comenzó a sumar reproducciones y mensajes de apoyo de seguidores sanjuaninos que celebraron el regreso de una de las voces locales que más repercusión logró durante la última Copa del Mundo.