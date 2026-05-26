martes 26 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cambios

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

Se actualizó el reglamento interno para la Escuela de Cadetes Dr. Antonino Aberastain y la Escuela de Suboficiales y Agentes Dr. Francisco Narciso de Laprida y se publicó en el Boletín Oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público avanzó con una actualización del reglamento interno de las escuelas policiales de San Juan y estableció nuevas pautas para quienes aspiren a ingresar a la fuerza. Entre los cambios aparecen dos puntos que llaman la atención: los postulantes deberán declarar si tienen alguna adicción o están bajo tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, y se fijaron restricciones específicas sobre qué tatuajes están permitidos y en qué zonas del cuerpo.

Lee además
dos policias realizaron rcp y salvaron a una bebe
En Caucete

Dos policías realizaron RCP y salvaron a una bebé
la gran pregunta alrededor de la difunta correa: ¿podria beatificarla la iglesia?
Fe

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

Uno de los puntos incorporados es la declaración jurada de salud que deberán presentar los aspirantes. Allí deberán informar antecedentes médicos y especificar si poseen o no alguna adicción. También tendrán que declarar si actualmente atraviesan tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos y, en caso afirmativo, detallar cuál es el tratamiento y el profesional responsable.

A la par, el nuevo instructivo define restricciones para los tatuajes. Se permiten hasta tres en torso y espalda, siempre que no sobrepasen la base del cuello, y también podrán ubicarse desde cinco centímetros por encima de la rodilla. En cambio, quedarán excluidos los tatuajes sexualmente explícitos, con lenguaje vulgar, alusiones discriminatorias, políticas, vinculadas a grupos violentos o al consumo de drogas ilegales.

image
Graficamente, las

Graficamente, las "áreas prohibidas", segun se publicó en el Boletín Oficial.

Tampoco estarán habilitados los tatuajes que cubran más del 50% de una parte del cuerpo, los que ocupen segmentos completos ni aquellos que estén en proceso de remoción. Además, si algún diseño genera dudas por su significado o por posibles implicancias psicológicas, será evaluado por personal médico antes de determinar la aptitud del aspirante.

La medida fue elaborada por una comisión integrada por personal de la Dirección de Instrucción y Formación Policial D-6, encargada de revisar y confeccionar el nuevo reglamento para la Escuela de Cadetes “Dr. Antonino Aberastain” y la Escuela de Suboficiales y Agentes “Dr. Francisco Narciso de Laprida”. La actualización se realizó bajo lineamientos de la Secretaría de Seguridad y en el marco de lo establecido por la Ley 289-R.

El reglamento también mantiene requisitos tradicionales de ingreso: ser argentino nativo o por opción, haber terminado el secundario, no registrar antecedentes penales ni contravencionales y cumplir con la edad y estatura exigidas. Para cadetes, el rango será de 18 a 23 años; para suboficiales y agentes, de 19 a 25.

El ingreso seguirá teniendo varias etapas eliminatorias: examen intelectual, evaluación física, verificación de antecedentes, examen médico integral, entrevista socioambiental, orden de mérito y un período de adaptación con un mínimo del 90% de asistencia.

Seguí leyendo

"Me dijeron toda la vida que estaba mal vista": la bancaria sanjuanina que creó un streaming donde nadie tiene que encajar

Con servicios, ferias y actividades culturales, Rawson pone en marcha un nuevo programa barrial

Los puntos oscuros detrás de la decisión de demoler la Capilla de Villa Mercedes en Jáchal

Quita de subsidios a los pasajes gratuitos para personas con discapacidad: las acciones que evalúa la Defensoría del Pueblo de San Juan

El Parque Solar Ullum Alfa tendrá capacidad para abastecer a 50.000 viviendas y avanza con un 43% de obra

El deporte volvió a empujar al turismo en San Juan: más de $8 mil millones en tres días

Filmaron a un famoso personaje local fuera de San Juan

San Expedito: los fieles celebran un nuevo hito en la obra de la parroquia que se construye en Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
filmaron a un famoso personaje local fuera de san juan
Video

Filmaron a un famoso personaje local fuera de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa
Trabajo

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Te Puede Interesar

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?
Fe

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

Por Bautista Lencinas
Este es Daniel Gustavo Algarilla, el acusado.
Estudiantes engañados

Comenzó el juicio por estafa al empleado de la morgue del Marcial Quiroga por dictar una carrera trucha

Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile, un proyecto de San Juan que se volvió binacional
Programa educativo

"Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile", un proyecto de San Juan que se volvió binacional

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y áreas prohibidas para tatuajes
Cambios

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

Imagen ilustrativa. 
Escenario

Industria en San Juan: un panorama complejo y el temor por los puestos de trabajo