Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público avanzó con una actualización del reglamento interno de las escuelas policiales de San Juan y estableció nuevas pautas para quienes aspiren a ingresar a la fuerza. Entre los cambios aparecen dos puntos que llaman la atención: los postulantes deberán declarar si tienen alguna adicción o están bajo tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, y se fijaron restricciones específicas sobre qué tatuajes están permitidos y en qué zonas del cuerpo.

Uno de los puntos incorporados es la declaración jurada de salud que deberán presentar los aspirantes. Allí deberán informar antecedentes médicos y especificar si poseen o no alguna adicción . También tendrán que declarar si actualmente atraviesan tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos y, en caso afirmativo, detallar cuál es el tratamiento y el profesional responsable.

A la par, el nuevo instructivo define restricciones para los tatuajes. Se permiten hasta tres en torso y espalda, siempre que no sobrepasen la base del cuello, y también podrán ubicarse desde cinco centímetros por encima de la rodilla. En cambio, quedarán excluidos los tatuajes sexualmente explícitos, con lenguaje vulgar, alusiones discriminatorias, políticas, vinculadas a grupos violentos o al consumo de drogas ilegales.

image Graficamente, las "áreas prohibidas", segun se publicó en el Boletín Oficial.

Tampoco estarán habilitados los tatuajes que cubran más del 50% de una parte del cuerpo, los que ocupen segmentos completos ni aquellos que estén en proceso de remoción. Además, si algún diseño genera dudas por su significado o por posibles implicancias psicológicas, será evaluado por personal médico antes de determinar la aptitud del aspirante.

La medida fue elaborada por una comisión integrada por personal de la Dirección de Instrucción y Formación Policial D-6, encargada de revisar y confeccionar el nuevo reglamento para la Escuela de Cadetes “Dr. Antonino Aberastain” y la Escuela de Suboficiales y Agentes “Dr. Francisco Narciso de Laprida”. La actualización se realizó bajo lineamientos de la Secretaría de Seguridad y en el marco de lo establecido por la Ley 289-R.

El reglamento también mantiene requisitos tradicionales de ingreso: ser argentino nativo o por opción, haber terminado el secundario, no registrar antecedentes penales ni contravencionales y cumplir con la edad y estatura exigidas. Para cadetes, el rango será de 18 a 23 años; para suboficiales y agentes, de 19 a 25.

El ingreso seguirá teniendo varias etapas eliminatorias: examen intelectual, evaluación física, verificación de antecedentes, examen médico integral, entrevista socioambiental, orden de mérito y un período de adaptación con un mínimo del 90% de asistencia.