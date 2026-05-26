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Controles viales del finde largo en San Juan: secuestraron 18 vehículos y detectaron 15 casos de alcoholemia positiva

La Policía de San Juan reforzó los controles durante el fin de semana largo y detectó múltiples infracciones en rutas y calles. Mirá el detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El balance de los operativos viales implementados por la Policía de San Juan durante el fin de semana largo.

El balance de los operativos viales implementados por la Policía de San Juan durante el fin de semana largo.

Tal como se había anunciado, la Dirección D7 de la Policía de San Juan desplegó operativos de prevención y control vial en distintos departamentos durante el último fin de semana largo. Como resultado, se labraron 112 infracciones, se radiaron 18 vehículos y se detectaron 15 conductores con alcoholemia positiva.

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Las autoridades recordaron que, el objetivo de los procedimientos de control y prevención en rutas y calles de distintos puntos de la provincia, fue fortalecer la seguridad vial y prevenir incidentes de tránsito.

Desde la Policía de San Juan informaron que estos operativos forman parte de un esquema de trabajo permanente destinado a reforzar el orden en la vía pública, reducir situaciones de riesgo y fomentar una circulación más segura para conductores y peatones.

En ese marco, las autoridades remarcaron la importancia de respetar las normas de tránsito y apelaron al compromiso de la comunidad para evitar siniestros viales.

El balance de los procedimientos dejó como resultado 112 actas de infracción y el secuestro de 18 vehículos por distintas irregularidades detectadas durante los controles. Además, se registraron 15 casos de alcoholemia positiva y se retuvieron 19 licencias de conducir por incumplimientos a la normativa vigente.

Por otra parte, personal de Policía Caminera intervino en un operativo en el que se logró identificar una motocicleta con pedido de secuestro activo. Tras la verificación correspondiente, el rodado quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones pertinentes.

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