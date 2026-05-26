San Juan y Nación activaron los Centros de Familia y los Centros Faro: cómo funcionan

Marcelo Orrego junto al ministro de Familia y Desarrollo Humano de San Juan , Carlos Platero y el titular de la subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano, del Ministerio de Capital Humano, Mariano Uset firmaron el convenio que permite poner en marcha en la provincia los Centros de Familia y los Centros Faro, con el objetivo de fortalecer a las familias como principales responsables de la crianza de sus hijos, procurando crear entornos seguros donde cada uno de sus integrantes pueda desarrollarse plenamente y en autonomía.

Estos programas surgidos en Nación pero gestionados a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y ejecutados por medio de la Municipalidad de la Capital , están destinados a las familias que reciben la prestación Alimentar. Sólo están activos en las provincias de San Juan, Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires.

Los Centros de Familia están propuestos para que niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años hagan alguna actividad artística, educativa o deportiva de su preferencia y la otra modalidad es para que los padres adquieran herramientas de crianza y bienestar familiar.

Para ello, recibirán un voucher con un monto de dinero asignado que podrá ser canjeado en los Centros de Familia, como medio de pago -sin intermediarios ni gestores- de estas actividades que podrán realizarse tanto en instituciones privadas -inscriptas en ARCA- como instituciones intermedias que tengan su Personería Jurídica en regla, entre otros, clubes, uniones vecinales, fundaciones. Estas entidades conforman los llamados Centros Adheridos, que son los únicos que podrán ofrecer su abanico de alternativas para que los destinatarios puedan desde aprender un idioma o a tocar un instrumento musical, practicar un deporte, hacer una actividad artística, incursionar en robótica, ir a clases de baile, entre otros.

Puede participar cualquier persona de la provincia, sin importar el departamento dónde viva, con la salvedad que las instituciones que imparten el aprendizaje deben estar ubicadas en Capital, ya que allí se concentra la mayor parte de la oferta educativa y recreativa y es el punto que centraliza la conectividad del transporte público.

En paralelo, los padres podrán concurrir a los Centros Faro, dónde les ofrecerán herramientas a través de talleres y charlas sobre prácticas parentales efectivas, desarrollo integral de niños y adolescentes, entre otras temáticas fundamentales para la crianza y la convivencia familiar.