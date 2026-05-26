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De Alberdi al Triásico

El Pirata conquistó el Valle de la Luna

Un fanático no aguantó la alegría por el título de Belgrano y colgó la camiseta oficial en el cartel más famoso del parque Ischigualasto en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así se mostró la camiseta de Belgrano en el Parque Ischigualasto. &nbsp;

Así se mostró la camiseta de Belgrano en el Parque Ischigualasto.

 

El paisaje milenario del Parque Provincial Ischigualasto, amaneció con un detalle que rompió la monotonía de sus rocas del período Triásico. En el icónico cartel que señala la geoforma de El Hongo, una camiseta de Belgrano de Córdoba apareció colgada como un estandarte de victoria, desafiando el viento del desierto sanjuanino. La imagen fue compartida por Juan Pablo Teja Godoy, administrador del parque, quien no pudo ocultar su asombro ante la "invasión pirata" que alcanzó este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

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Este hallazgo deportivo es el reflejo de la euforia que aún recorre el país tras la consagración de Belgrano en el Torneo Apertura 2026. Así, los seguidores del equipo dirigido por Ricardo Zielinski que alcanzó la gloria máxima al derrotar a River Plate por 3 a 2 en una final vibrante disputada en el Estadio Mario Alberto Kempes, llegaron al Valle de la Luna.

El "Pirata" fue el primer club de la provincia en coronarse campeón de un torneo de Primera División en la historia del fútbol argentino y, por eso, no resulta extraño que la alegría desbordante de los fanáticos haya trasladado los colores del campeón incluso hasta el noreste de San Juan, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido hace millones de años pero que ahora vibra con el presente de un equipo que hizo historia. Entre fósiles y formaciones arcillosas, la prenda del campeón cordobés flameó para recordar ese lindo momento deportivo de una manera muy especial.

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