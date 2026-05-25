Impulsado por el turismo y el Desafío Ruta 40, San Juan tuvo un finde largo con alta ocupación

El fin de semana largo por la Revolución de Mayo volvió a dejar señales positivas para el turismo en San Juan. Con el buen clima como aliado y una agenda de eventos que atrajo visitantes, la provincia registró altos niveles de ocupación hotelera tanto en el Gran San Juan como en departamentos alejados, en medio de una temporada de otoño que se consolida como una de las más fuertes del año.

Según publicó Diario La Provincia, desde el Ministerio de Turismo destacaron que la actividad viene mostrando un ritmo sostenido durante los últimos meses y remarcaron que la combinación de varios fines de semana largos y temperaturas agradables fue clave para apuntalar el movimiento turístico en la provincia.

“Venimos trayendo una muy buena temporada de otoño, que es una época que considero alta en San Juan. Primero porque hemos tenido muchos fines de semana largos y el clima ayudó un montón. Estamos casi terminando mayo y el buen tiempo se nota”, sostuvo el ministro Guido Romero.

El funcionario también señaló que uno de los motores de la ocupación durante estos días fue el deporte. En particular, el Desafío Ruta 40 impactó fuerte en el núcleo hotelero de mayor categoría. “Todo lo que son hoteles de 4 y 5 estrellas tienen ocupación total. Y, aparte de eso, estamos en el Gran San Juan por arriba del 60% de ocupación”, indicó.

La postal se repitió también fuera del Gran San Juan. De acuerdo con los datos oficiales, en los departamentos más alejados la ocupación hotelera superó el 70%, reflejando un buen flujo de visitantes en distintos puntos de la provincia.

Con mayo llegando a su fin, el foco ya empieza a correrse hacia la próxima temporada alta. “Estamos trabajando también con todo lo que va a ser la activación de las vacaciones de julio. Creemos que vamos a tener una buena temporada de invierno”, anticipó Romero.