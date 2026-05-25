"Tierra de Vainas" modernizó la fábrica de harina de algarrobo y podrá quintuplicar la producción

Hasta la naturaleza estuvo a favor de los alumnos y docentes de la Escuela Agrotécnica de Valle Fértil ya que este año lograron acopiar 1.300 kilos de vainas de algarroba, mientras que la cosecha anterior fue prácticamente nula. A eso se sumó que terminaron de refaccionar la planta elaboradora y la semana próxima llegará maquinaria para lavar y deshidratar vainas. La nueva tecnología les permitirá secar la materia prima para producir más harina con máxima rapidez.

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A esto se suma que implantaron 300 algarrobos con plantines hechos por los alumnos, creando el primer bosque dentro del predio de la escuela para contar con sus frutos dentro de unos cinco a siete años aproximadamente, y así garantizar la continuidad de esta fábrica que ya está incorporada a la comunidad y al turismo rural de la zona.

Hasta ahora contaban con tecnología que les permitía secar 6 kilos de vainas por vez, mientras que ahora el proceso les permitirá secar 30 kilos en cada proceso en menor tiempo. Esto sin duda agilizará notablemente el proceso.

Este proyecto bautizado como “Tierra de Vainas”, nació en el ámbito escolar y se ha convertido en un referente de la economía circular ya que busca optimizar sus procesos para consolidar el aprovechamiento integral del fruto del algarrobo. De hecho producen también café, licores y otros subproductos.

La refacción de lo que antes era un galpón de peletizado se realizó con un financiamiento de 5 millones de pesos recibidos a través del programa de fortalecimiento educativo de la Fundación Carlos Díaz Velez que impulsa proyectos de desarrollo educativo e infraestructura para fortalecer la formación práctica de los estudiantes. Mientras que la maquinaria de última generación que se está incorporando se adquirió con fondos de créditos fiscales.

Actualmente, ya se utiliza un analizador de humedad que permite controlar con precisión el estado de las vainas antes de la molienda y el deshidratado.

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“Con los equipos anteriores, el deshidratador solo permitía cargas de 6 kilos por ciclo, demandando entre 15 y 23 horas de trabajo, mientras que la nueva máquina permitirá trabajar con aproximadamente 30 kg por ciclo, agilizando significativamente los tiempos”, explica la doctora Verónica Cailly, creadora de esta propuesta junto con Alejandra Ortíz y alumnos de la escuela, con la intención de destacar la importancia del algarrobo como especie nativa de aprovechamiento forestal no maderero.

El corazón de "Tierra de Vainas" son los alumnos de séptimo año –egresan entre 30 a 40 por año-, quienes participan activamente en todo el proceso bajo el marco de la materia "Industrialización en pequeña y mediana escala". Ellos no solo operan la maquinaria, sino que también realizan cálculos de rendimiento, analizan la rentabilidad y trabajan bajo normativas del Código Alimentario Argentino

Este proyecto, además, promueve una fuerte cultura de economía circular, y el ejemplo más claro es que los residuos de la molienda se destinan al vivero de la escuela, donde los alumnos extraen semillas para producir plantines.

Comunidad y futuro

La inserción de esta propuesta productiva es total en aquel departamento y que está incluida tanto en la Ruta del Algarrobo de la provincia como en Campo Vivo que fomenta el turismo rural del departamento. Así el turismo puede visitar la planta y mostrar todo lo que hacen y venden.

Además, otro caso de inserción es una emprendedora con marca propia -"Nativo Algarroba"-, que se sumó bajo el modelo de contrato "fasón" o maquila, intercambiando horas de trabajo en la fábrica por materia prima para sus productos.

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Cosecha de algarroba

Por no contar con materia prima propia, cada fin de año las profes toman contacto con los productores, pactan un precio y en función de eso luego buscan las vainas en vehículos particulares o con alguno que pueda aportar el municipio. Posteriormente se acopian en tachos hasta el momento de ser utilizados.

El rendimiento para la obtención de harina es del 60 por ciento sobre el total usado de materia prima, mientras que para el café el rinde baja al 30 por ciento

Ventas

La venta de los productos que obtienen se hace en la misma escuela, en ferias. Incluso un negocio ubicado frente al Palomar realiza entrega sin costo a quienes encargan a la escuela.

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